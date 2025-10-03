Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin turizme kazandırdığı Kuzey Yıldızı Teknesi, bu sezon binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak şehrin en gözde aktivitelerinden biri haline geldi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in şehre kazandırdığı Kuzey Yıldızı Teknesi hem Ordulular hem de kente gelen misafirlerin gözdesi oldu.

Ordu'nun eşsiz manzarasını denizden izleme imkanı sunan tekne yaz sezonu boyunca dolu dolu seferler yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gören tekne 20 bin ziyaretçiyi bünyesinde ağırladı. Sefer saatlerinde dolup taşan tekne Ordu'nun turizmde yükselen yıldızı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İL DIŞINDAN GELENLERİN DE ROTASI OLDU

Tekne Orduluları ağırlarken yerli ve yabancı turistlerin de rotası haline geldi. Ordu'da yapılacaklar listesine eklenen tekne, şehrin turizm potansiyeline yeni bir soluk getirdi. Artık Ordu'ya gelen ziyaretçiler için Boztepe'ye çıkmak, teleferiğe binmek, sahilde yürüyüş yapmak kadar Kuzey Yıldızı ile denize açılmak da bir klasik haline geldi.

Hem şehrin yerlileri hem de turistler için tekne turu, Ordu deneyiminin vazgeçilmez bir parçası oldu.

UNUTULMAZ ANILAR YAŞATMAYA DEVAM EDECEK

Her geçen yıl artan ilgiyle kentin turizm markaları arasına adını yazdıran Kuzey Yıldızı Teknesi önümüzdeki sezonlarda da hem Ordululara hem de şehre gelen misafirlere unutulmaz anılar yaşatmaya devam edecek.