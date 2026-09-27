Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir'in otobüs filosunu doğalgazlı, çevreci 10 yeni otobüsle daha da güçlendirdiklerini söyledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde konfor ve kaliteyi artırmak amacıyla otobüs filosuna 10 yeni araç daha dahil etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, toplu ulaşım hizmetlerinde kalite ve konforu artırmaya yönelik çalışmalara titizlikle devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda, Türkiye'nin en ucuz ulaşım hizmeti veren büyükşehiri olan Konya'da araç filosunu düzenli olarak yenilediklerini aktaran Başkan Altay, 'Şehir içi toplu ulaşım hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla daha önce 53 doğalgazlı otobüs almıştık. Şimdi de ilk etapta 10 yeni otobüsü daha filomuza dahil ettik. Doğalgazlı ve çevreci yeni araçlarla filomuzu daha da güçlendirmiş olduk. Böylece filomuzdaki otobüs sayımızı 706'ya çıkardık. İnşallah yakın zamanda şehrimize yeni otobüsler getirmeye devam edeceğiz. Yeni otobüslerimizin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Konya'nın büyüyen ve gelişen yapısına bağlı olarak ulaşım alanındaki ihtiyaçların da sürekli değiştiğine değinerek, ulaşım yatırımlarını şehrin bütününü gözeten bir anlayışla sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.