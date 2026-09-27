Konya Karatay Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen 15. Uluslararası Mevlânâ Şiir Şöleni, Mevlânâ Dergâhı Gül Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Şehir hizmetlerinin yalnızca fiziki eserlerden ibaret olmadığını vurgulayan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, insanın gönlüne dokunmanın, çocuklara kitap, gençlere imkân, yaşlılara ise vefa bırakmanın şehir hizmetlerinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Kültür, sanat ve edebiyatın yanı sıra gençlere yönelik çalışmaların da bu anlayışın bir parçası olduğunu belirten Kılca, Şiir Şöleni'nin de aynı yaklaşımın bir yansıması olduğunu belirtti.

Karatay'da artık geleneksel hale gelen ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Mevlânâ Şiir Şöleni, farklı coğrafyalardan şair ve yazarları Konya'da buluşturdu.

Gülbank duasıyla başlayan programda farklı coğrafyalardan gelen şairler Hz. Mevlânâ Dergâhı'nda (Huzur-u Pir) şiirlerini okudu. Mevlânâ Müzesi'ndeki programın ardından 15. Uluslararası Mevlânâ Şiir Şöleni, Mevlânâ Dergâhı Gül Bahçesi'nde devam etti. Şairler, Mevlânâ'nın manevi atmosferinde kendi eserlerini sanatseverlerle paylaştı.

Şiir Şöleni'nde şairler eserlerini seslendirirken, tasavvuf musikisinin seçkin eserleri de sanatseverlerle buluştu. Farklı ülkelerden şair ve yazarları Konya'da bir araya getiren şölen, şiirin evrensel dili ile Mevlânâ'nın manevi iklimini bir araya getirdi.

'15. Uluslararası Mevlânâ Şiir Şöleni', Konya'da sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mevlâna Dergâhı Gül Bahçesi'nde düzenlenen programa; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Muhammet Enes Kala, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Başkanı Ahmet Köseoğlu, Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin, MHP Karatay İlçe Başkanı Oral Bakırel, şairler, yazarlar ve şiir severler katıldı.

KÖSEOĞLU: MEVLÂNÂ'NIN UFKUNDA ŞİİRLE BULUŞUYORUZ

15. Uluslararası Mevlânâ Şiir Şöleni'nin açılış konuşmasını yapan Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, programın D. Mehmet Doğan'ın aziz hatırasına ithaf edildiğini belirterek, 'Biz Mehmet Doğan ağabeyin yol başçılığında 50. yıla yaklaşmış olan bir Yazarlar Birliği'nin Konya Şubesi olarak Mehmet Doğan ağabeye vefa gösterirken, Türkiye'ye de vefalı bir duruşun timsali olan bir kurum olarak bunu bütün insanlığa göstermiş oluyoruz. Arzı ve dolunayı yaratan Rabbimize şükrediyoruz ki Konya'da, Mevlâna'nın ufkunda bizi şiirle buluşturdu. Mevlâna Celaleddin-i Rumi son bin yılın en önemli şairleri arasındadır. Hatta biz Konyalılar olarak ona 'En önemli şairidir' diyoruz.' dedi.

Şiir Şöleni kapsamında yalnızca şiir okumalarının gerçekleştirilmediğini belirten Köseoğlu, gün içerisinde düzenlen Şiir Atölyesi'nde 'Günümüz Şiiri Fiili Durum' başlıklı panel ile farklı coğrafyalardan gelen şairlerin şiirin bugünkü durumunu ve şiir dünyasındaki gelişmeleri ele aldığını belirtti.

'ŞİİR SEÇKİSİ, ŞÖLENİMİZİN EN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİSİDİR'

Şölen kapsamında hazırlanan şiir güldestesinin de katılımcılara dağıtıldığını aktaran Köseoğlu, her yıl şairlerden ikişer şiir istediklerini belirtti. Bu yıl 20 şairin toplam 40 şiirinin yer aldığı bir güldeste hazırlandığını kaydeden Köseoğlu, şiir seçkisinin şölenin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Uzun yıllardır devam ettirilen Şiir Şöleni'nin bu yıl da şairleri Konya'da buluşturduğunu ifaden eden Köseoğlu, Şiir Şöleni'ne katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. Karatay'da şiire ve şiirin gelişimine gösterilen değerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köseoğlu, 'İyi ki buraya geldiniz, iyi ki bu güzel atmosferi şenlendirdiniz. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya şiir ve kültür faaliyetlerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.' diyerek konuşmasını tamamladı.

KALA: ANADOLU COĞRAFYASI VE MESNEVÎ-İ ŞERİF BİRBİRİNİN KADERİNİ TERENNÜM EDİYOR

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Muhammet Enes Kala, 15. Uluslararası Mevlânâ Şiir Şöleni'nin açılışında yaptığı konuşmada, Mevlânâ'nın farklı dilleri ve kültürleri şiir yoluyla buluşturan mirasına dikkat çekti.

Şölenin merhum D. Mehmet Doğan'a ithaf edilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Kala, 'Anadolu coğrafyası ve Mesnevî-i Şerif aslında birbirinin kaderini terennüm ediyor.' diye konuştu.

Mevlânâ'nın Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif'lerden beslenen irfanı kültür, edebiyat ve şiir formuna taşıdığını ifade eden Kala, 'Hazreti Pir, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin kültür formuna, edebiyat formuna, şiir formuna nasıl büründürüleceği konusunda bir yol göstermiştir. Daha sonra Anadolu'ya gelen bu irfani derinlik Türkçe ve Farsça olarak Yunus'un dilinde yaygınlaşmış, tüm Anadolu'yu mayalanmıştır.' ifadelerini kullandı.

'ANADOLU BAŞLI BAŞINA BİR AŞURE KAZANIDIR'

Anadolu coğrafyasının farklı kültürlerin ve medeniyetlerin bir araya geldiği özgün yapısına dikkat çeken Kala, 'Anadolu coğrafyası başlı başına bir aşure kazanı. İçerisinde onlarca çeşit var ve bunlar kendi özgünlüklerini, kendi tatlarını ve rayihalarını muhafaza ederek ve bir araya gelmek suretiyle bambaşka bir rayiha ve tat oluşturmuşlardır.' şeklinde konuştu.

'MEVLÂNÂ BİZE BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERİYOR'

Mevlânâ'nın farklı dilleri aynı şiir içerisinde buluşturmasının günümüze de mesaj taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Kala, bu yaklaşımın birlik ve beraberlik anlayışına işaret ettiğini dile getirdi.

İçinde bulunulan coğrafyanın geçmişte olduğu gibi bugün de insanları birlik ve beraberliğe davet ettiğini belirten Kala, şiirin bu buluşmada önemli bir ortak zemin oluşturduğunu kaydetti.

Kala, 'D. Mehmet Doğan hocam burada olsaydı günün anlamına ilişkin şöyle derdi: 'Madem şiir şöleni, biz de o zaman şiir terennüm edelim, şiir okuyalım.' diyerek Mustafa Kutlu'nun merhum D. Mehmet Doğan'ı anlattığı 'D. Mehmet Doğan' başlıklı şiiri katılımcılarla paylaştı.

Mustafa Kutlu'nun şiirinde D. Mehmet Doğan'ın gençlik yıllarına, yalnızlığına, mücadelesine ve kişiliğine dair imgelerin yer aldığını belirten Kala, okuduğu şiirle merhum Doğan'ı andı.

ARICAN: ŞİİR İNSANLIĞIN ORTAK DİLİDİR

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, şiirin insanlığın ortak dili olduğuna dikkat çekti.

Arıcan, şiirin insan, kültür ve medeniyet açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek Hazreti Mevlânâ'nın manevi ve şiirsel mirasına vurgu yaptı. Arıcan, 'Hakiki şiirin vatanı bir ülke, zamanı bir yüzyıl, muhatabı bir topluluk değildir. Hakiki şiir insana söylenir ve insana söylenen sahici söz eksilmez.' dedi.

Arıcan, Şiir Şöleni'nin merhum D. Mehmet Doğan'a ithaf edilmesinin ayrı bir anlam taşıdığının altını çizerek 15 yıldır kesintisiz olarak sürdürülen Şiir Şöleni'nin ebediyen devam etmesi temennisinde bulundu.

Doğan'ın hatırasının bu etkinliklerde yaşatılmasının önemine dikkat çeken Arıcan, Mevlânâ merkezli çalışmaların kültür ve sanat anlayışındaki yerine ve önemine işaret etti.

Şiirin daha az konuşulduğu ve okunduğu bir dönemde Mevlânâ'nın huzurunda gerçekleştirilen şölenin önemine değinen Arıcan, 'Şiirin aramızdan çekildiği, daha az konuşulduğu ve okunduğu bir dönemde burada Kubbe-i Hadrâ'nın gölgesinde, dolunayın ışığında bu şiir şöleninin icra edilmesi sadece bir etkinlik olarak devam etmiyor. Aslında gün geçtikçe daha çok kuşatılan, yalnızlaşan; yapay zekalarla, dijital mecralarla, teknolojiyle büyükşehirlerde kaybolan insana aslında yeniden sezgiye, duyguya, maneviyata dönmeyi hatırlatıyor.' sözlerini kullandı.

'ŞİİR SOFRASI BÜTÜN İNSANLIĞIN ORTAK ARAYIŞINA KATKI SUNUYOR'

Konya'da oluşturulan şiir ortamının yalnızca şiir okumalarından ibaret olmadığını belirten Arıcan, şölen kapsamında düzenlenen şiir atölyesinin de dilleri, coğrafyaları ve kültürleri aşarak bütün insanlığın ortak arayışına katkı sunacağını ifade etti.

Hz. Mevlânâ'nın yalnızca Türkiye ve Anadolu için değil, dünyanın farklı bölgelerinde etkisini sürdüren önemli bir kültür ve düşünce şahsiyeti olduğunu ifade eden Arıcan, Mevlânâ'nın sekiz asır önce Konya'da söylediği sözlerin bugün dünyanın farklı yerlerinde yankılandığını dile getirdi.

Uluslararası Mevlânâ Şiir Şöleni ile Şiir Atölyesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Arıcan, yurt içinden ve yurt dışından programa katılan şairlere teşekkür etti. Arıcan, Karatay Belediyesi'nin de organizasyona verdiği katkıya dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

'Bu güzel geleneği devam ettirmek için gayret gösteren Karatay Belediyesi ve Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya yürekten şükranlarımı sunuyorum. Artık Konya'daki Mevlâna Şiir Akşamı, Karatay Belediyesi'yle anılır oldu. İnşallah nice şiir şölenlerini burada idrak etmek hepimize nasip olur. Bereketli, verimli, hepimizin ruhuna, gönlüne dokunan bir şiir gecesi olmasını diliyor, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.'

KILCA: KONYA, SÖZÜ OLAN ŞEHİRLERDEN BİRİSİDİR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15. Uluslararası Mevlânâ Şiir Şöleni'nde yaptığı konuşmada Konya'nın şiir ve kültür geleneğine dikkat çekerek, 'Bu topraklarda söz ve dizeler yalnızca söylenmiş değil; gönülden gönüle aktarılmış, mısralara dönüşmüş ve zamanın içinden geçerek bugüne ulaşmıştır. Çünkü Konya'da şiir, sadece bir sanat değildir. Şiir; insanı insana, geçmişi geleceğe bağlayan bir gönül dilidir. Bu gönül dilinin en güçlü seslerinden biri de Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'dir. Bugün onun şehrinde, onun adına düzenlediğimiz 15. Uluslararası Mevlânâ Şiir Şöleni'nde, farklı coğrafyalardan gelen şairlerimizle aynı sözün, aynı gönlün etrafında buluşuyoruz.' dedi.

'ŞİİR YAŞARSA SÖZ YAŞAR, SÖZ YAŞARSA HAFIZA YAŞAR'

Şiir şöleninin Konya'da kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam etmesini temenni eden Kılca, şiirin ve kültürel hafızanın önemine dikkat çekerek, 'Dileğimiz; nice şairin Konya'da buluşması ve nice sözün bu şehirden geleceğe ulaşmasıdır. Çünkü; şiir yaşarsa söz yaşar. Söz yaşarsa hafıza yaşar. Hafıza yaşarsa medeniyet yaşar.' şeklinde konuştu.

15. Uluslararası Mevlânâ Şiir Şöleni'nin düzenlenmesinde emeği bulunan Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'ne, şairlere ve kültür-sanat insanlarına teşekkür eden Başkan Kılca, 'Başta Mehmet Doğan olmak üzere, Türkçemize, edebiyatımıza ve kültürümüze emek veren bütün gönül insanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. 15. Uluslararası Mevlânâ Şiir Şöleni'mizin Konya'mıza, ülkemizin kültür hayatına ve gönül dünyamıza güzellikler getirmesini diliyor; hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.' diyerek sözlerini tamamladı.

USTA KALEMLER ŞİİRLERİNİ SESLENDİRDİ

Protokol konuşmalarının ardından Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı merhum D. Mehmet Doğan'ın anısına hazırlanan video katılımcılara sunuldu. Mevlânâ Şiir Şöleni'nde ise Altınbek İsmail (Kırgızistan), Atilla Yaramış, Bahtiyar Aslan, Cavit Barış (Azerbaycan), Gülnaz Cihan (Tataristan), Hakan Şarkdemir, Hayriye Ünal, Hicabi Kırlangıç, İbrahim Demirci, Kâmil Uğurlu, M. Ali Köseoğlu, M. Erim Tarım (Doğu Türkistan), Mehmet Solak, Mustafa Özçelik, Osman Özbahçe, Şemsettin Küzeci (Irak/Kerkük), Tahir Sakman, Vural Kaya ve Younus Ebu Jarad (Filistin) şiirlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Şairlerin kendi eserlerini seslendirdiği programda, farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen edebiyatçıların şiirleri Konya'daki sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

TASAVVUF MUSİKİSİYLE ŞİİR GECESİNE MANEVİ ATMOSFER

Şölen kapsamında tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirildi. Muhammet Yuşa Aydın'ın solist olarak yer aldığı programda, Ahmet Safa Mızrak ve Furkan Sarı ney, İbrahim Genç ud, Şükrü Fırat ise kanun ile tasavvuf musikisinin seçkin eserlerini seslendirdi.

Şiir ve musikinin buluştuğu gece, Mevlânâ Dergâhı Gül Bahçesi'nin manevi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikle edebiyatseverlere farklı coğrafyaların şiir ve kültürlerini bir arada dinleme imkânı sundu.

Şairlerin programda okudukları şiirlerden oluşan kitaplar, programa katılanlara günün anısı olarak hediye edilirken, şiir şölenine katılan şairlere protokol üyeleri tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

15. Uluslararası Mevlânâ Şiir Şöleni, Gülbank Duasının yapılması ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.