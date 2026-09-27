PTT AŞ ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen sergide, Türk filatelisinin seçkin örnekleri 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ ile Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) iş birliğinde, Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Tematik ve Gençlik Millî Pul Sergisi, İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı. Sergi, 26 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında görülebilecek.

Sergide, PTT AŞ envanterindeki pul ve filatelik ürünlerin yanı sıra TFDF tarafından seçilen koleksiyonlar da yer alıyor. Organizasyon, filateliyi daha geniş kitlelere tanıtmayı, koleksiyonculuğu desteklemeyi ve gençleri bu alana teşvik etmeyi amaçlıyor.

'FİLATELİ KÜLTÜR MİRASIDIR'

Açılışta konuşan PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Acar, pulların ait olduğu dönemin değerlerini ve kültürel izlerini gelecek nesillere aktaran önemli bir kültür mirası olduğunu söyledi. Acar, PTT'nin 186 yıllık tarihinde pulları bu bilinçle ele aldığını belirterek, millî değerleri ve ülkenin zenginliklerini pul aracılığıyla kayıt altına almayı sürdürdüklerini ifade etti.

TFDF Başkanı M. Ziya Ağaoğulları ise filatelinin çocuklar ve gençler için araştırma, sabır ve dikkat geliştiren değerli bir uğraş olduğunu vurguladı. Ağaoğulları, küçük bir koleksiyonla başlayan yolculuğun ileride büyük bir kültür birikimine dönüşebileceğini söyledi.

ÖDÜL TÖRENİ 3 EKİM'DE

Dokuz gün sürecek sergi kapsamında, dereceye giren koleksiyonerlere yönelik Palmares Ödül Töreni ise 3 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. PTT AŞ ayrıca sergiye özel 90 TL bedelli özelgün zarfı ve özeltarih damgalı zarfları da tedavüle sundu. Söz konusu ürünler sergi alanında ve www.filateli.gov.tr adresinde satışa çıkarıldı.