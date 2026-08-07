Edirne'de S.S. Altınyazı Karasaz Sulaması Sulama Kooperatifi, bünyesine kattığı 2 yeni hafriyat kamyonu ile gücüne güç kattı. Gerçekleştirilen kurban kesimi ve duaların ardından araçlar resmen hizmete girdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgedeki tarımsal sulama faaliyetleri ve altyapı çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürütmek amacıyla araç filosunu genişleten S.S. Altınyazı Karasaz Sulaması Sulama Kooperatifi, önemli bir yatırıma imza attı. Kooperatif yönetimi tarafından temin edilen 2 adet hafriyat kamyonu, bölgedeki hizmet kalitesini artırmak üzere dualarla görev başؚına başladı.

Yeni araçların kooperatif bünyesine katılması dolayısıyla bir tören düzenlendi. Kooperatif Başkanı Tanju Özgür, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanların katıldığı programda, kazasız belasız çalışmalar ve bereketli bir sezon temennisiyle kurban kesildi. Yapılan duaların ardından kamyonlar, bölge halkına ve kooperatif ortaklarına hizmet vermek üzere sahaya gönderildi.

Başkan Tanju Özgür, yeni alınan kamyonların kooperatifin operasyonel gücünü artıracağını belirterek, bölgedeki sulama kanalları, bakım-onarım ve hafriyat gerektiren tüm çalışmaların bundan böyle daha hızlı, etkin ve kesintisiz bir şekilde yürütüleceğini ifade etti. Özgür, yeni araçların tüm kooperatif üyelerine ve bölge çiftçisine hayırlı olmasını diledi.