Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın göreve gelir gelmez hayata geçirdiği Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), iş arayanlarla işverenleri güvenilir bir zeminde buluşturarak iki yılda önemli bir başarıya ulaştı. İşe yerleştirilenlerin sayısı Karabağlar Belediyesi'nin personel sayısını da geride bıraktı.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Bölgesel İstihdam Ofisi'nin iki yılda elde ettiği başarıyı değerlendirmek ve istihdam süreçlerini geliştirmek amacıyla insan kaynakları uzmanlarıyla Karabağlar Belediyesi Başkanlık Salonu'nda bir araya geldi.

KADIN İSTİHDAMI ÖNE ÇIKTI

Toplantının açılışında Bölgesel İstihdam Ofisi'nin bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ve elde edilen sonuçlar paylaşıldı. Sunumda, bugüne kadar 2 bin 40 kişinin istihdama kazandırıldığı, bunların 1082'sini kadınlar, 918'ini erkekler oluştururken, 40 özel gereksinimli vatandaşın da iş hayatına kazandırıldığı belirtildi. Kadın istihdamındaki yüksek oran dikkat çekti.

Sunumda ayrıca, bugüne kadar 272 toplu iş görüşmesi gerçekleştirildiği, 179 firmayla iş birliği yapıldığı bilgisi paylaşılırken, Karabağlar BİO dijital platformu, SMS bilgilendirme sistemi, özgeçmiş hazırlama desteği ve iş görüşmesi eğitimleriyle vatandaşlara çok yönlü destek sunulmaya devam edildiği ifade edildi.

'KENTLER UMUT VARSA YAŞAR'

Toplantıda konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Bölgesel İstihdam Ofisi'nin yalnızca iş arayanlarla işverenleri buluşturan bir merkez olmadığını, Karabağlar'ın geleceğine yatırım yapan önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Kentlerin sadece binalardan ibaret olmadığını belirten Başkan Kınay, 'Bir kent; içinde yaşayan insanların adaleti, huzuru, mutluluğu, sofrasındaki ekmeği ve geleceğe dair umudu varsa gerçekten kenttir. Bizim önceliğimiz de o umudu büyütmek' dedi.

Karabağlar'da özellikle gençlerin, kadınların ve özel gereksinimli bireylerin istihdama katılımını artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Kınay, Bölgesel İstihdam Ofisi'nin hem vatandaşlar hem de işverenler için güvenilir bir buluşma noktası haline geldiğini ifade etti.

İŞE YERLEŞENLERİN SAYISI BELEDİYE PERSONELİNİ GEÇTİ

İki yılda Bölgesel İstihdam Ofisi aracılığıyla işe yerleştirilen kişi sayısının belediye personel sayısını geçtiğini belirten Kınay, 'Ben o 2 bin 40 kişinin ismini bilmiyorum. Hiçbiri benim akrabam değil. Ama hepsi Karabağlarlı. Biz bu çalışmayı herkes için, Karabağlar için yapıyoruz.' dedi.