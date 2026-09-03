Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadınlara sunduğu destekler, 60 yaşındaki Meryem Önder'in hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaklaşık 7 yıl önce Büyükşehir'in üretici kadın stantlarında badem ezmesi satarak ticaret yolculuğuna başlayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nden aldığı yönlendirmelerle ürün yelpazesini genişleterek kendi işletmesini kurdu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretime katılmasını ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almasına katkı sağlayan çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen üretici kadın stantları, birçok kadına ürünlerini tanıtma ve satışa sunma fırsatı verirken, kimi kadınlar için de kendi işini kurma yolunda önemli bir başlangıç noktası oluyor.

Meryem Önder de Büyükşehir'in üretici kadın stantlarından kendi işletmesine uzanan hikâyesi ile girişimci kadınlara ilham oluyor.

Önder, yaklaşık bir yıl önce Mezitli Kuyuluk'ta açtığı işletmesinde, badem ezmesinden badem yağına kadar çeşitli ürünler üreterek satışa sunuyor. Önder'in doğal ürünleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde hizmet veren kafelerde de yer alıyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN STANDINDA BAŞLAYAN YOLCULUK, KENDİ İŞLETMESİNİ KURMAYA KADAR UZANDI

Üretim ve satış hikâyesinin, Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın stantlarında başladığını anlatan Önder, sonrasında edindiği deneyimler ile üretime yöneldiğini söyledi.

İlk olarak badem ezmesi üretmeye başladığını belirten Önder; zaman içerisinde tahin, fındık ve fıstık gibi farklı ürünleri de üretimine dâhil ettiğini kaydetti. Üretim yolculuğunu zaman içerisinde farklı ürünlerle geliştiren Önder; badem, fındık ve fıstık ezmesinin yanı sıra, farklı yağlar ve kremalar da ürettiğini belirtti.