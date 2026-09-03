Gebze Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Ekiplerin sahada gerçekleştirdiği çalışmalarla mezarlıkların genel temizliği yapılırken, çevrede oluşan yabani ot ve dikenler de temizleniyor.

İlçe genelindeki mezarlıklarda belirli aralıklarla çalışma gerçekleştiren Gebze Belediyesi ekipleri, alanların mevsim koşullarından kaynaklanan ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar yapıyor.

Özellikle yağış ve sıcaklıkların etkisiyle hızla gelişen yabani otların temizlenmesiyle mezarlıkların daha düzenli bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında kabirlerin çevresi temizlenirken, ihtiyaç bulunan alanlarda genel çevre düzenlemesi de gerçekleştiriliyor.

Yapılan uygulamalarda kabirlerin ve mezar taşlarının korunmasına özellikle dikkat ediliyor. Çalışmalar, mezarlıkların mevcut yapısına zarar vermeden titizlikle yürütülüyor.

GEBZE'NİN DÖRT BİR YANINDA ÇALIŞMA

Belediye ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki mezarlıklarda ve şehitliklerde çalışmalarını saha planlaması doğrultusunda sürdürüyor.

Ekiplerin gerçekleştirdiği kontroller sonucunda çalışma ihtiyacı belirlenen bölgelerde temizlik uygulamalarına öncelik veriliyor. Böylece mezarlıkların genel düzeninin korunması ve bakımının sürekliliğinin sürdürülmesi amaçlanıyor.

Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşların temiz, bakımlı ve huzurlu bir çevrede ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Gebze Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıklarda ihtiyaç duyulan bakım ve temizlik uygulamalarını belirlenen çalışma programı kapsamında sürdürüyor.