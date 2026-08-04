Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ulubey ilçesinde turizme çıkan yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

ORDU(İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde il genelinde sürdürülen ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediliyor.

Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, turizm destinasyonlarına ulaşımı kolaylaştıran yol çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ordu'nun önemli doğal güzelliklerinden biri olan Ohtamış Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ohtamış Şelalesi'ne ulaşım sağlayan 2.8 km'lik güzergahta sıcak asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışma ile mahallenin yol standardını yükseltirken, turizm bölgesine erişimi kolaylaştırarak hem vatandaşlara hem de ilçeyi ziyaret eden misafirlere daha kaliteli ulaşım hizmeti sunacak.

'OHTAMIŞ OHTAMIŞ OLALI İLK DEFA BÖYLE BİR ASFALT GÖRÜYOR'

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler.

Vatandaşlar memnuniyetini şu sözlerle dile getirdiler:

'Büyükşehir Belediyesi tarafın yapılan hizmet için teşekkür ediyoruz. Mahallemiz daha önce böyle bir asfalta sahip değildi. Ohtamış Ohtamış olalı ilk defa böyle bir asfalt görüyor. Herkes çok mutlu. Yolumuz gerçekten kötüydü. Bu güzergahı çok vatandaş kullanıyor. Toz, topraktan cama çıkılmıyordu. Arabamız artık yıpranmayacak. Her gün sanayiye gitmeyeceğiz. Bu çalışmadan dolayı Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz.'