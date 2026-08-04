Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Beyağaç Belediyesi iş birliği ile doğaseverleri ve gökyüzü meraklılarını bir araya getirecek olan Beyağaç Gökyüzü Gözlem Şenliği, Topuklu Yaylası'nda kapılarını açmaya hazırlanıyor. Prof. Dr. Ethem Derman'ın katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda gözlemciler, binlerce metre yükseklikte bilimin ve doğanın eşsiz buluşmasına tanıklık edecek.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Beyağaç Topuklu Yaylası Sandras Ethem Hoca ile Gökyüzü Gözlem Şenliği, bu yıl da heyecan dolu bir programla astronomi tutkunlarını ağırlıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından Denizli'nin Beyağaç ilçesine gelecek olan gökyüzü gözlemcileri, amatör ve profesyonel astronomlar, kamp ve doğaseverler, 'Karanlık Bölge' ilan edilen Topuklu Yaylası'nda evrenin gizemini keşfetmek için bir araya geliyor.

Etkinlik, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü katılımcıların kamp alanına yerleşmesiyle başlayacak.



BİLİM DOLU SÖYLEŞİLER VE UZMAN İSİMLER



Doğanın kalbinde unutulmaz bir deneyim vadeden şenlik boyunca alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve astronomlar tarafından birbirinden kıymetli sunumlar ve paneller gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Ethem Derman'ın onursal katılımıyla gerçekleşecek programda; 'Yediden Yetmiş Yediye Gök Bilimi', 'Meteor Yağmurları ve Perseid Şöleni', 'Evrenin Dünü, Bugünü ve Yarını' (Kozmoloji), 'Yıldızımız Güneş ve Güneş Gözlemleri', 'Astrofotoğrafçılığa Giriş ile Derin Uzay Fotoğrafçılığı', 'Uzayda İnsan Sağlığı ve Tıbbi Zorluklar' gibi pek çok başlık katılımcılarla paylaşılacak. Denizli Bilim Merkezi ile birlikte farklı uzay, gökyüzü temalı atölyeler ve güneş gözlemi etkinlikleri ile küçükten büyüğe tüm gökyüzü meraklıları eğlenceli zaman geçirecekler. Ayrıca İspanya'dan güneş tutulması gözlemi canlı yayınla ekrana taşınırken; su roketi gösterileri, evde teleskop yapımı atölyeleri ve doğasıyla Beyağaç tanıtımları şenliğe ayrı bir renk katacak.



DEV TELESKOPLARLA GECE GÖZLEMLERİ VE PERSEİD METEOR YAĞMURU



Şenliğin en büyüleyici anları ise hava karardıktan sonra yaşanacak. Gece saatlerinde profesyonel teleskoplar eşliğinde Satürn, Samanyolu ve derin uzay cisimleri gözlemlenecek. 11-12 Ağustos tarihlerinde doruk noktasına ulaşacak olan Perseid Meteor Yağmuru, ışık kirliliğinden uzak Topuklu Yaylası'nın karanlık gökyüzünde çıplak gözle izlenebilecek. Katılımcılar ayrıca Ankara Astronomy Grubu öncülüğünde düzenlenecek hızlandırılmış astronomi fotoğrafçılığı kurslarına katılarak gökyüzü fotoğrafçılığının inceliklerini öğrenme fırsatı bulacak.



KATILIMCILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ KURALLAR



Doğanın ve bilimin bu eşsiz buluşmasında katılımcıların güvenliğini ve gökyüzü gözlem kalitesini korumak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı hatırlatmalar yapıldı.

Bu kapsamda; alanda ateş ve mangal yakmak kesinlikle yasak olurken, kamp ocakları yalnızca etrafı yanmayan örtüyle çevrili güvenli alanlarda kullanılabilecek, çadırların yanına araç park edilmesine izin verilmeyecek ve gece görüşünün bozulmaması için alanda yalnızca düşük parlaklığa sahip kırmızı ışıklı fenerlerin kullanımına müsaade edilecek. Ayrıca, Beyağaç ilçe merkezinden sonra Topuklu Yaylası'na ulaşacak vatandaşların navigasyon yerine yol üzerindeki yönlendirme tabelalarını takip etmeleri istendi.