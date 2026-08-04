Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İzmit Saygınlar Kulübü, üyelerinin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda kulübün yeni rotası Kartepe oldu. 65 yaş üzeri bireyler, Kartepe'nin doğal güzellikleriyle buluşarak keyifli bir gün geçirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Saygınlar Kulübü, farklı ilgi alanlarına yönelik oluşturulan topluluklarla ileri yaştaki bireyleri sosyal, kültürel ve doğa temalı etkinliklerde buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda üyelerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen etkinlikler Kartepe gezisiyle devam etti.

TELEFERİK İLE KUZUYAYLA'YI KEŞFETTİLER

Saygınlar Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Yeşil Severler Topluluğu, Kartepe'de doğayla buluştu. Programa katılan kulüp üyeleri, teleferikle Kuzuyayla'ya çıkarak bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Doğayla iç içe gerçekleştirilen gezi boyunca katılımcılar, temiz havanın ve Kartepe'nin eşsiz manzarasının tadını çıkarırken keyifli anlar yaşadı.

BERABERLİK DUYGULARI GÜÇLENDİ

Kuzuyayla'da gerçekleştirilen gezi ve serbest zaman etkinliğinin ardından üyeler, teleferikle dönüş yaptı. Program boyunca katılımcılar doğayla iç içe keyifli vakit geçirirken, aynı zamanda birbirleriyle daha fazla iletişim kurarak birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdi.

KARTEPE'NİN DOĞAL GÜZELLİKLERİNE HAYRAN KALDILAR

Kartepe gezisi ile üyelerin sosyal yaşama aktif katılımlarının desteklenmesi, doğayla iç içe vakit geçirmelerinin teşvik edilmesi ve kültürel faaliyetlere katılımlarının artırılması hedeflendi. Program kapsamında katılımcılar, Kocaeli'nin önemli doğal destinasyonlarından Kartepe ve Kuzuyayla'nın eşsiz güzelliklerini yakından keşfederek, yaşadıkları kentin doğal zenginliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Etkinlik, İzmit Saygınlar Kulübü üyeleri için hem keyifli bir gezi deneyimi sundu hem de sosyal etkileşimi güçlendiren anlamlı bir buluşmaya dönüştü.