Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan İpsala ilçesi, tarımsal potansiyelini artırmaya yönelik yeni bir tanıtım hamlesiyle gündemde. PTT tarafından basılan 'İpsala Pirinci' konulu posta pulu, bölgenin simgesi haline gelen ürünün ülke genelinde tanınırlığını pekiştiriyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 35 Türk Lirası nominal değer taşıyan posta pulu, estetik detaylarıyla dikkat çekiyor. Pulun üzerinde yer alan başak figürü, İpsala ovasının bereketini ve üretim sürecinin merkezindeki pirinci simgeliyor. Hem filateli (koleksiyonculuk) tutkunlarının yakın markajındaki bu özel ürün hem de resmi yazışmalar yoluyla İpsala pirincinin adını daha geniş kitlelere ulaştırıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA COĞRAFİ İŞARET

İpsala Ovası'nın elverişli iklimi ve su kaynaklarıyla buluşarak üstün kalite kazanan İpsala pirinci, ulusal düzeydeki başarısını uluslararası alana da taşımış durumda. Sahip olduğu Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti ile kalitesini tescilleyen ürün, iç piyasanın yanı sıra ihracatta da güçlü bir konuma sahip olmayı hedefliyor.

İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu süreçte iş birliği içinde hareket ettiğini belirtti. Resmi yazışma ve işlemlerde 'İpsala Pirinci' logolu pulların kullanımına özen gösterildiğini vurgulayan Güzel, bu tür adımların ürünün marka değerine doğrudan katkı sunduğunu ifade etti.