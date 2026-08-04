Bursa İnegöl Belediyesi'nin daha önce Şehir Parkında hayata geçirdiği Kaykay Parkın bir yenisi daha şehre kazandırılıyor. Başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi'nin talebi üzerine Hikmet Şahin Kültür Parkında Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir kaykay parkın yapılacağını duyurdu.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasındaki istişareler ve iş birliği, şehirde yeni projeler olarak meyvelerini vermeye devam ediyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki koordinasyon ve planlamalar doğrultusunda gençler için yeni bir kaykay park kazandırılacağını duyurdu.

GENÇLERİN TALEBİ YERİNE GETİRİLİYOR

Daha önce Şehir Parkında İnegöl Belediyesi tarafından yapılan ve hem çocukların hem gençlerin uğrak mekanı haline gelen, aileler için de keyifli bir dinlenme noktasına dönüşen kaykay parkın bir yenisini daha kazandırılacak.

Hikmet Şahin Kültür Parkında yapılması planlanan kaykay park için adımlar atıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda; 'Gençlerimiz ne zaman karşılaşsak, Başkanım bize yeni bir tane daha kaykay parkı yapın diyorlardı. İstişarelerimiz sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kültürparka yeni bir kaykay parkı kazandırılacak. Destekleri için Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Şahin Biba'ya ve ekibine teşekkür ediyorum' dedi.