ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin bağımsız ve güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla başlattığı erişilebilirlik çalışmaları kapsamında 11 yeni sertifika daha almaya hak kazandı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 3'üncü 'AntFest Engelli, Aile, Toplum ve Gençlik Festivali' Antalya Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Hacıoğlu, kamu kurum temsilcileri ve engelli bireyler ile aileleri katıldı.

BÜYÜKŞEHİR'İN ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ 38'E ÇIKTI

AntFest etkinlikleri kapsamında, Antalya'da engelli ve yaşlı bireylerin kurumlara rahat, bağımsız ve güvenli ulaşabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonrasında 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazanan kamu kurumlarına sertifikaları verildi.

Kentte erişilebilirlik alanında önemli çalışmalar yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçları ve raylı sistem projeleriyle şehri daha erişilebilir hale getirirken, bünyesinde bulunan tramvaylar da erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamu binaları ve işletmelerinin erişilebilirlik belgesi sayıyı 38'e çıktı.

ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Hacıoğlu ve Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Melih Dipova'ya 'Erişilebilirlik Sertifikası'nı verirken, Büyükşehir Belediyesi'ne AntFest'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Hacıoğlu ise, erişilebilirlik alanında yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini ve çalışmaları tüm kent genelinde sürdüreceklerini kaydetti.

ANTFEST ETKİNLİKLERİ GÜN BOYU SÜRDÜ

Sertifika töreninden sonra ise Vali Hulusi Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Hacıoğlu ve beraberindeki heyet ile birlikte AntFest alanını gezdi.

Festivalde özel bireyler şiirler okuyup şarkılar seslendirdi. Halk oyunları gösterileri, dans ve ritim performansları ve türküler ile engelli bireyler gün boyu eğlenceli bir zaman geçirdi.