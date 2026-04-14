Gerçeğini aratmayan tatbikat, teleferik hattının acil durumlara karşı hazırlık seviyesini ortaya koyarken, müdahale kapasitesine dair güven verdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, benzer eğitim ve tatbikatların düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirtti.

Boztepe İstasyonu'nda gerçekleştirilen tatbikatta ekipler, öncelikle çevre güvenliğini sağladı. Ardından taşıyıcı tellere tırmanarak kabinlere ulaşan ekipler, mahsur kalan yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Operasyon boyunca ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması dikkat çekti.

Yaralı olduğu belirtilen kazazedeler, kontrollü şekilde tahliye edilerek aşağıda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Senaryo kapsamında, sahilden yaklaşık 10 dakika uzaklıktaki hatta arıza yaşayan kabinde bulunan vatandaşlara ulaşmak için ekipler direklere tırmanarak halat sistemleriyle kabinlere ulaştı.

ORDU (İGFA) - Ordu Altınordu ilçesinde düzenlenen tatbikata, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 112 Acil Sağlık ekipleri katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş. tarafından işletilen, Altınordu ile Boztepe arasındaki teleferik hattında gerçekleştirilen kurtarma tatbikatı başarıyla tamamlandı.

