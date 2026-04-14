Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü dere temizlik çalışmalarına Akhisar ilçesinde de hız verdi. Bu kapsamda Hürriyet ve Zeytinliova mahallelerini kapsayan çalışma ile toplam 5 kilometrelik dere hattı rüsubattan arındırılarak güvenli hale getiriliyor.

MANİSA (İGFA) - MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, tarım arazilerini taşkın riskinden korumak, çevre güvenliğini sağlamak ve sıcak havalarla birlikte oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmek hedefleniyor. Dere yataklarından çıkarılan atıklar, kamyonlarla depolama alanlarına taşınarak bertaraf ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan aşırı yağışlar, Zeytinliova Mahallesi'ndeki zeytinliklerde ciddi hasara yol açtı. Derenin taşması sonucu su yatağı yön değiştirirken, tarım arazilerinde derin yarıklar ve yer yer heyelanlar meydana geldi. Mağduriyetlerin giderilmesi için harekete geçen ekipler, dere yatağındaki engelleri kaldırarak su akışını yeniden sağlıklı hale getirdi.

Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Demir, yaşanan felaketin boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi: 'Yoğun yağışlar nedeniyle çiftçilerimiz büyük mağduriyet yaşadı, zeytinliklerimizi sel vurdu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ilettik. Ekipler anında müdahale ederek çalışmalara başladı. Vatandaşlarımız adına Besim Başkanımıza teşekkür ediyorum.'

Arazisi zarar gören çiftçi Ömer Aslan ise, 'Yağışlar nedeniyle tarlalarımız adeta ikiye bölündü, ağaçlarımız yıkıldı. Şu an iş makineleri sahada. Besim Başkanımızın desteğiyle bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz' dedi.

Çalışmaların bir diğer ayağı olan Hürriyet Mahallesi'nde ise öncelik sürüş güvenliği ve çevre sağlığı oldu. Fabrikalar bölgesinde yer alan ve mezarlık yolu olarak bilinen yoğun güzergahta, dere yatağındaki sazlıklar ve otlar temizlenerek sürücülerin görüş açısı açılıyor.