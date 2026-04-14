Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde hava şartlarından ve dış etkenlerden etkilenmeyen, uzun ömürlü ve bakım kolaylığı sağlayan 30 ton kapasiteli fiberglas depolar üretiyor.

ORDU (İGFA) - Betonarme depolara göre daha güvenli olan fiberglas depoların OSKİ tarafından kırsal alandaki mahallelere yerleştirilmesine başlandı.

Halen 40 kırsal mahalleye 50 adet fiberglas deponun yerleştirildiği çalışmada 93 mahalleye toplam 104 adet depo kurulacak.

ZAMANDAN VE MALİYETTEN TASARRUF SAĞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ORKOM tesislerinde imal edilen su depoları, betonarme depolara kıyasla yaklaşık yüzde 40 daha ekonomik olarak üretiliyor.

Dayanıklı yapıları sayesinde hava şartlarından etkilenmeyen ve uzun ömürlü olan bu depolar, çelik ve betonarme depolara alternatif olarak geliştirildi.

BAŞKAN GÜLER: 'KURAKLIK RİSKİNE KARŞI TEDBİRİMİZİ ÖNCEDEN ALIYORUZ'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, söz konusu fiberglas depoların ihtiyaç duyulan mahallelere yerleştirildiğini belirterek, 'Bu yaz mevsiminin sıcak geçmesi bekleniyor, biz de önceden tedbirlerimizi alıyoruz' dedi.

Başkan Güler, 'Hem ekonomik hem de pratik çözümler sunan fiberglas depoların, kırsal mahallelerden gelen talepler doğrultusunda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz' diye konuştu.