Ordu Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşüm sistemlerini yaygınlaştırmak amacıyla il genelinde kapsamlı bir sıfır atık çalışması başlattı. Bu kapsamda 700 adet ikili metal sıfır atık kutusu vatandaşların kullanımına sunuluyor.

ORDU (İGFA) - Çalışma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan 10 milyon TL'lik hibe desteği ile hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının öncülüğünde Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen proje ile çalışma adım adım ilerliyor.

Proje kapsamında şu ana kadar Altınordu, Ünye, Fatsa, Gülyalı ve Korgan ilçelerinde 123 adet sıfır atık kutusu belirlenen noktalara yerleştirildi. Kalan kutuların da kısa süre içerisinde diğer ilçelerde kurulması planlanıyor.

Yeni uygulama ile vatandaşların atıklarını kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırması hedefleniyor. Böylece hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de sürdürülebilir çevre yönetimine katkı sağlanması amaçlanıyor.