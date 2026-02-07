Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Şubat ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda ilçeyi yakından ilgilendiren 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

PAZARYERİ GÜNDEM

BİLECİK (İGFA) -

Toplantıda; Zabıta ve İtfaiye personelinin fazla çalışma ücretleri, Belediye Meclis Üyelerinin huzur hakkı ücretleri ile birlikte ilçenin farklı mahallelerini kapsayan imar planı ve imar komisyonu raporları ele alındı.

Bu kapsamda; Çarşı Mahallesi 109 ada 1-10 parseller, 110 ada 16 parsel ve 111 ada 1 parsele ilişkin, Yeni Mahalle 90 ada 16 ve 25 parsellere ilişkin, Yüzbaşı Mahallesi 60 ada 27 parsele ilişkin İmar Komisyonu Raporları, Ayrıca Çarşı Mahallesi 107 ada 14 parsele ait imar planı görüşülerek, gündemde yer alan tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

Şubat ayı meclis toplantısına, Pazaryeri Belediyesi eski başkanlarından Kadir Mete de misafir olarak katıldı. Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, alınan kararların Pazaryeri ilçesine hayırlı olmasını temenni ederek, meclis üyelerine katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Tekin, Pazaryeri'nin planlı gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.