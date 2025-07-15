15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 9. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma programı kapsamında Ordu Şehitliğinde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Şehit kabirleri ziyaret edildi.ORDU (İGFA) - Kur’an-Kerim Tilaveti ve Dua Programına, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Vali Yardımcısı Burak Keser, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Askerlik Şubesi Başkan Vekili Teğmen Feyzullah Çeltik, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, şehit aileleri ve gazi derneklerinin başkanları ile şehit aileleri katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitlik Özel Defterini yazan Vali Muammer Erol “15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde siz aziz şehitlerimize en derin minnet, şükran ve tazim hislerimizi bir kez daha sunmak için huzurunuza geldik. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasimizi ortadan kaldırmayı hedefleyen, en alçak darbe teşebbüsüdür ve Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Ülkemizin her karış toprağında olduğu gibi ilimizde de geleceğimize sahip çıkan halkımız, hain darbecilere geçit vermeyerek büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Demokrasimiz için, milli irade için, devletimizin ve milletimizin bekası için 15 Temmuz'daki hain FETÖ darbe girişimine karşı kahramanca mücadele eden ve bu uğurda şehit olan, şehadet mertebesine erişen bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle, saygıdeğer ailelerini şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Program, Hz. Hamza Camii İmam Hatibi Ömer Gürbüz tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ve Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez tarafından yapılan dua ile devam etti.

Okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından Vali Muammer Erol ve programa katılan protokol mensupları şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktılar ve dua ettiler.