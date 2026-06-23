Ordu Büyükşehir Belediyesi, plaj ve kıyıları halkın kullanımına hazırlıyor. Ekiplerin seferber olduğu çalışmalarla Ordu'nun plajları her tür atıktan temizlenerek hem bakımlı hem de pırıl pırıl oluyor.

ORDU (İGFA) - Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri plaj ve kıyılarda çalışma yürütüyor.

Vatandaşların yaz sezonunda plaj ile kıyıları daha etkin ve sağlıklı kullanabilmesi için seferber olan ekipler, bakım ve temizlik çalışmalarını kapsayan çalışmalar gerçekleştiriyor.

KUMLAR TİTİZLİKLE TEMİZLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi plaj temizliği için denize kıyısı bulanan Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde temizlik ve bakım çalışmaları yaparak plajları pırıl pırıl yapıyor.

Vatandaşların denize rahat girmelerini sağlayabilmek amacıyla çöp ve atıklar makinelerle titizlikle temizlenirken soyunma ve duş kabinlerin de ise bakım çalışması yapılıyor.

Öte yandan traktör arkası çekilir tip plaj temizlik makinalarıyla da kumlar elenip içerisinde bulunan her türden atığın (çöp, izmarit, cam, taş, organik atıklar vb.) temizlenmesi sağlanıyor.