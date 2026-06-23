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2020-2023 yılları arasında Kütahya Valiliği görevinde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in de teşrifleriyle gerçekleşen törende, yatırımın şehrimizin ulaşım güzergahındaki hizmet kapasitesini güçlendireceği ifade edildi. Modern dinlenme ve hizmet alanlarıyla bölgeye değer katması hedeflenen Hey Park Dinlenme Tesisi'nin şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olması temennilerinde bulunuldu. Temel atma töreni, ilk harcın dökülmesinin ardından sona erdi.

Önceki dönem MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı ve Mali Müşavir İsmail Tosun'un öncülüğünde hayata geçirilen yatırımın temel atma programında konuşmalar gerçekleştirilirken, projenin bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar ve istihdam potansiyeli vurgulandı.

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 15'inci kilometresinde, Anasultan Mevkii'nde gerçekleştirilen törene; Kütahya Valisi Musa Işın , il protokolü, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen IPARD Programı kapsamında desteklenen Hey Park Dinlenme Tesisi'nin temel atma törenine katıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleşen törende, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik ve il protokolü hazır bulundu. Proje, bölge ekonomisine katkı sağlayacak ve istihdam oluşturacak.

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