Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir Projesi, 'Yaz Akşamları' programını renkli bir sıra gecesiyle tamamladı. Yaz boyunca spor, eğlence ve sosyalleşmeyi buluşturan etkinliklerin finalinde vatandaşlar, türküler ve davullar eşliğinde keyifli bir akşam yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Anne Şehir Projesi, 'Yaz Akşamları' programını renkli bir sıra gecesiyle noktaladı.

Yaz boyunca spor, eğlence ve sosyalleşmeyi buluşturan etkinlikler, türkü ve davullar eşliğinde düzenlenen geceyle sona erdi. Anne Şehir Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen final programında İbrahim Gözükara ve KO-MEK Müzik Orkestrası sahne aldı. Anadolu'nun sevilen türkülerinin seslendirildiği gecede vatandaşlar, sevdikleriyle birlikte müzik dolu saatler geçirdi. Türkülere hep bir ağızdan eşlik eden katılımcılar, alkışlar ve oyunlarla gecenin coşkusunu zirveye taşıdı. Sıra gecesinin samimi atmosferi, Anne Şehir'in aileleri bir araya getiren etkinlik anlayışıyla buluştu. Türküler ve davullar eşliğinde renkli görüntülerin ortaya çıktığı gecede vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

ÇİĞ KÖFTE, ÇAY VE DAVUL ŞOV

Gecede geleneksel lezzet çiğ köfte ikram edilirken, çay eşliğinde yapılan sohbetler programa sıcak bir atmosfer kattı. Davul şovun renk kattığı gecede vatandaşlar ritimlere eşlik ederek doyasıya eğlendi. Böylece yaz akşamları programının son buluşması, müzik ve eğlence dolu bir şölene dönüştü.

ÇOCUKLAR OYNADI, AİLELER GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Anne Şehir'in aile odaklı etkinlik anlayışı final gecesinde de kendisini gösterdi. Etkinlik alanında oluşturulan 'Güvenli Çocuk Alanı' sayesinde çocuklar güven içerisinde oyun oynarken, anne ve babalar da gönüllerince eğlenme ve sevdikleriyle kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu. Çocukların kahkahaları, büyüklerin neşesi ve türkülerle renklenen gece, Anne Şehir'in yalnızca spor ve fiziksel aktiviteyle sınırlı olmadığını bir kez daha gösterdi. Etkinlik, aileleri ve vatandaşları bir araya getirerek sosyal yaşamı, dostluğu ve birlikte vakit geçirme kültürünü güçlendirdi.

BÜYÜKAKIN'IN 'İNSAN ODAKLI' VİZYONU SAHADA YAŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın şehir yönetiminde ortaya koyduğu insan odaklı belediyecilik anlayışının önemli yansımalarından biri olan Anne Şehir, vatandaşların hayatına dokunan çalışmalarını her geçen gün çeşitlendiriyor. Anne Şehir çatısı altında gerçekleştirilen spor ve egzersiz çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşların kendilerini iyi hissedeceği ortamlar oluşturuluyor. Özellikle kadınların aktif ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen çalışmalar, ailelerin birlikte vakit geçirmesine yönelik etkinliklerle tamamlanıyor.

Bu anlayışla 'şehir sadece binalardan değil, insanlardan oluşur' yaklaşımını merkeze alan Büyükşehir Belediyesi, Kocaelililerin sosyal hayatına değer katacak projeleri de kentin dört bir yanında sürdürüyor.

YAZ AKŞAMLARI HAFIZALARDA KALDI

Anne Şehir'in yaz boyunca düzenlediği etkinliklerle vatandaşlar açık havanın, sporun, müziğin ve birlikte vakit geçirmenin keyfini çıkardı. Programının finalinde düzenlenen sıra gecesi ise yaz boyunca yaşanan güzel buluşmaların renkli bir özeti oldu. Anne Şehir'de yaz akşamları, türkülerin ve neşenin buluştuğu renkli bir finalle sona erdi. Geceden geriye yüzlerde tebessüm, kulaklarda türküler ve unutulmaz anılar kaldı. Kocaeli'de insanı merkeze alan belediyecilik anlayışıyla hayatın her alanına dokunan Anne Şehir, yazın son gecesinde de 'birlikte daha güzeliz' mesajını güçlü bir şekilde verdi.