Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in seçim döneminde sözünü verdiği Korgan Tepealan aydınlatma ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Başkan Güler bir sözünü daha yerine getirdi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aydınlatma ve kaldırım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçe merkezlerinin yanı sıra beldeden dönüşen mahalleler de aydınlatma ve kaldırım çalışmaları ile süsleniyor.

Bu kapsamda Başkan Güler'in seçim vaatlerinden biri olan Korgan ilçesinin en büyük mahallesi Tepealan'da yapılan 1,7 km'lik aydınlatma ve kaldırım çalışması sonrası alan modern görünümüyle dikkat çekiyor.

'NE SÖZ VERİYORSAK YAPIYORUZ'

Aydınlatma ve kaldırım ile güzelleşen Tepealan Mahallesi'ne bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Güler, ne söz verildiyse yaptıklarını söyledi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

'Ne söz veriyorsak yapıyoruz. Tepealan Mahallemiz'de de kaldırım ve aydınlatma sözü vermiştik. Diğer çalışmalarımızda burada devam ediyor. Sahil kesimlerimizde ne varsa yukarı ilçelerimizde de onlar oluyor.'

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde altyapıdan üstyapıya kadar birçok noktada yatırımlarını sürdürürken Tepalan Mahallesi de bu çalışmaların örneklerinden biri oldu.