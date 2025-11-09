Denizli'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali'nde 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen 95 yaşındaki Hilmiye Anılır, törende sahneye çıkarak herkesi duygulandırdı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'nin Kale ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali, unutulmaz bir ana sahne oldu. Festivalde, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen 95 yaşındaki Hilmiye Anılır, törenin en duygusal anına imza attı. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Hilmiye Teyze, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'ndan mikrofonu isteyerek herkesi şaşırttı. Kısa bir sessizliğin ardından 'Atatürk'ün çocuğuyum' diyerek söze başlayan Hilmiye Teyze, Andımızı okumaya başladı. Törende duygusal anlar yaşanırken, festivale katılan davetliler Hilmiye Teyze'yi uzun süre ayakta alkışladı.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI



O anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Çavuşoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: 'Köklü bir çınar: Sarsılmaz bir yürek: 95 yaşındaki Hilmiye teyzemiz, Atatürk sevgisini yıllara inat yüreğinde sapasağlam taşıyor. Andımızı okurken gözlerindeki ışık, Cumhuriyet'in hiç sönmeyen ateşi gibi: Bir asırlık ömründe hâlâ ilk günkü heyecan, ilk günkü gurur var. Hilmiye teyzemiz bize bir kez daha hatırlatıyor: Cumhuriyet, yürekten bağlı olanlarla yaşayan bir büyük emanet.'



10 KASIM ÖNCESİ DUYGULANDIRAN 'ANDIMIZ'



Hilmiye Teyze'nin 'Andımız'ı, 10 Kasım öncesi Atatürk'e duyulan sevgi ve saygının en içten örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Cumhuriyet'e olan bağlılığın, nesiller boyu süreceğinin en anlamlı örneklerinden biri olan bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.