BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Nilüfer Senfoni Orkestrası, 'Bir Perde Bir Senfoni' konseri ile baharın gelişini kutladı.

Nâzım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirilen Deniz Tan'ın şefliğindeki konsere solistler Yasemin Ek ve Uğur Atasoy konuk oldu. Orkestra ve solistler, Mozart, Tchaikovsky, Verdi, Bizet gibi ünlü bestecilerin eserlerini yorumladı. Büyük alkış alan orkestra performansının sonundan seyirciler tarafından, yeniden sahneye çağrılarak, bir eser daha seslendirdi.

Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy, konser sonunda şef Deniz Tan ve solistler Yasemin Ek ve Uğur Atasoy'a teşekkür ederek, hediye takdim etti.