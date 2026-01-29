Bunlar da ilginizi çekebilir

Yapılan yatırımlarla Ordu, içme suyu altyapısında Türkiye'ye örnek gösterilen şehirler arasındaki yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Akkuş'ta 66,16 km, Altınordu'da 423,54 km, Aybastı'da 109,66 km, Çamaş'ta 55,25 km, Çatalpınar'da 76,91 km, Çaybaşı'nda 76,70 km, Fatsa'da 307,38 km, Gölköy'de 61,49 km, Gülyalı'da 45,87 km, Gürgentepe'de 78,92 km, İkizce'de 44,71 km, Kabadüz'de 160,20 km, Kabataş'ta 56,87 km, Korgan'da 84,87 km, Kumru'da 68,67 km, Mesudiye'de 84,43 km, Perşembe'de 91,00 km, Ulubey'de 158,77 km ve Ünye'de 265,11 km'lik içme suyu yatırımı yapıldı.

İÇME SUYU YATIRIMINDA HANGİ İLÇEYE NE KADAR HAT DÖŞENDİ

Yapılan yatırımlar sayesinde 19 ilçede geçmiş yıllarda yaşanan içme suyu problemleri büyük oranda çözüme kavuşturuldu.

Başkan Güler'in görev süresi boyunca rekor seviyeye ulaşan içme suyu yatırımları, Ordu'nun zorlu coğrafi yapısına rağmen ekiplerin gece gündüz yürüttüğü çalışmalarla hayata geçirildi.

ZORLU ARAZİ ŞARTLARINA RAĞMEN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA

Sadece 2025 yılı içerisinde 291 kilometrelik içme suyu hattı döşeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü, geride kalan 6,5 yılda toplamda 2 bin 317 kilometrelik içme suyu hattını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Güler döneminde Ordu tarihinin en kapsamlı içme suyu yatırımlarına imza attı.

ORDU (İGFA) - Göreve başladığı günden bu yana Ordu'nun yol ve su altyapısını güçlendirmeye öncelik veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hayata geçirilen içme suyu yatırımlarıyla kenti geleceğe taşıyor.

