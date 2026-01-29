Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türk Kızılay İl Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen insani yardım çalışmaları, afet hazırlıkları ve sosyal destek projeleri hakkında bilgi aldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türk Kızılay İl Merkezi'ni ziyaret ederek, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Semra Sarıışık Tozaraydın ve ekibiyle bir araya geldi. Görüşmede, Kızılay'ın Kütahya'daki faaliyetleri, yürütülen insani yardım çalışmaları, afet ve acil durum hazırlıkları ile sosyal destek projeleri değerlendirildi. Belediye ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemi de vurgulandı.

Başkan Kahveci, 'Türk Kızılay toplumun her kesimine dokunan çalışmalarıyla büyük bir sorumluluk üstleniyor. Belediyemiz, Kızılay'ın sosyal yardım, gönüllülük ve dayanışma temelli projelerine her zaman destek vermeye hazır' ifadelerini kullandı. Kahveci, kurumlar arası koordinasyonun ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmada şehre önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Semra Sarıışık Tozaraydın, Kütahya'da yürütülen çalışmalarda yerel yönetimlerle kurulan güçlü iletişimin hizmetlere katkı sunacağını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı değerlendirmeler, iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.