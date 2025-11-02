Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde alt ve üst yapı çalışmaları ile şehri geleceğe hazırlıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce asfalt ve kaldırımları tamamlanan Altınordu Subaşı ve Bucak Mahallelerinin kesiştiği İbn-i Sina Caddesinin aydınlatmaları da sil baştan yenilenerek modern bir görünüm kazandı.

Çeşitli hizmetlerde rekor yatırımlara imza atan Büyükşehir Belediyesi il genelinde hayata geçirdiği asfalt, kaldırım ve dekoratif aydınlatma çalışmalarıyla da cadde ve sokakları modern görünüme kavuşturuyor.

CADDE MODERN BİR GÖRÜNE KAVUŞTU

Altınordu ilçesinde çalışan ekipler, hastane ve okullara ulaşım sağlayan önemli güzergahlardan biri olan İbn-i Sina Caddesi'ni tepeden tırnağa yeniledi. Alt yapısı tamamlanan, asfalt ve modern kaldırımlar ile buluşturulan güzergahta aydınlatmalarda yenilendi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması ile dekoratif aydınlatmalarla donatılan İbn-i Sina Caddesi modern bir görünüme kavuştu.