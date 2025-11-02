Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında anlamlı bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) iş birliğiyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim'de Aile Sempozyumu'nda konuşan İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, 'Kur'an-ı Kerim'in rehberliğine her zamankinden daha çok muhtacız' dedi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) iş birliğiyle 'Kur'an-ı Kerim'de Aile Sempozyumu' düzenlendi. Açılış programında konuşan İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, 'Kur'an-ı Kerim'in rehberliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir haldeyiz' dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen sempozyumun açılış konuşmasını yapan KOÜ İlahiyat Fakültesi Tesfir Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çiçek, toplumun temel yapısı olan aile kurumunun korunmasının ve güçlendirilmesinin önemine değindi. Prof. Dr. Çiçek, 'Bu noktada aile, toplumun hem ahlaki hem duygusal temellerini ayakta tutan en sağlam yapı olarak öne çıkıyor. Ailede sevgi, saygı, sabır ve merhamet değerlerinin yaşatılması, fedakârlıkların yapılması yalnızca bireyin değil, toplumun huzur ve istikrarını garanti altına alacaktır. Kur'an'ın öğrettiği bu değerler sadece dini değil, aynı zamanda insani bir rehberlik de sunmaktadır. Aile üzerinde durulması gereken çağımızı en önemli konuların başında gelmektedir' diye konuştu.

'ÖLÜNCEYE KADAR AİLE BİZİM CENNETİMİZDİR'

KOÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman ise, 'Cumhurbaşkanımız bu yılı aile yılı olarak ilan etti. Bu gerçekten de çok büyük bir olaydır. Bu ilan aynı zamanda kaybetmekte olduğumuz cennetimizin yeniden farkında olmamızı gerektirecek kadar altı çizilmesi gereken bir meseledir. Bu noktada toplumumuzun her kesimine önemli görevler düşüyor. Ölünceye kadar aile bizim cennetimizdir. İnsanoğlu Allah'ın eşref-i mahlûkat olarak yarattığı bir varlık olarak hayatının hiçbir döneminde aileden mahrum kalamaz, ailesiz yaşayamaz. Bugün Kur'an-ı Kerim'de aile başlıklı çok önemli bir sempozyumla karşınıza gelmiş bulunuyoruz. Dikkatlerinizi tekrar içinde yaşadığımız aile kavramına dikkat çekmek için buradayız' ifadesini kullandı.

'AİLE TOPLUMU AYAKTA TUTAN EN SAĞLAM YAPIDIR'

Aile kavramının önemine dikkat çeken Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının Aile yılı ilan edilmesi toplumumuzun en temel kurumuna yani aileye yeniden ve daha derin bir dikkatle yönelmemizi hatırlatmıştır. Aile bireyin ilk değerleri aldığı sevgi, merhamet ve fedakârlığı öğrendiği hayatın anlamını kavradığı yerdir. Kur'an-ı Kerim'de ailenin ve aile iç ilişkilerinin bu kadar güçlü bir biçimde vurgulanması son derece anlamlıdır. Bugün gerçekleştirilen bu sempozyum yalnızca bir akademik buluşma değil, aynı zamanda değerlerimizi yerinden hatırlatmak, korumak ve geleceğe taşıma çabasının bir örneğidir. Bugün aile üzerinde durmamız gereken en önemli konuların başından geliyor. Dünya iletişimin hızına rağmen insanların birbirine anlamakta zorlandığı, maddi konforun artmasına rağmen manevi huzurun azaldığı bir dönemden geçiyor. Bu noktada aile toplumun hem ahlaki hem duygusal temellerini ayakta tutan en sağlam yapı olarak öne çıkıyor' açıklamasında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, 'Düzenlediğimiz organizasyon günümüzün en önemli konuların başında gelen aile kavramını ele alıyor. Kur'an'da aile merhumuna çok önem verilir. Yaşadığımız çağ ise aileyi hedef almış bir çağdır. Çağımızda ailenin içine bomba koyulmuş ve artık bütün moleküllerine kadar parçalanmış bir aile yapısı görüyoruz. Bu bağlamda ailenin yeniden tasarlanması ve bir araya getirilmesi çok önemli. Bu yolculukta bize rehberlik edecek olan hiç şüphesiz ki değerli hocalarımız Kur'an ışığında bize yol gösterecektir. Bu çalışmalardan sonra ne yapmamız gerektiği eylem planlarımızın ne olması gerektiğiyle ilgili de yine hocalarımızla birlikte çok uzun süreçler işleyeceğiz' dedi.

'KUR'AN-I KERİM BİZE HER KONUDA IŞIK TUTUYOR'

Kur'an-ı Kerim'in önemli bir yol gösterici olduğunu belirterek konuşmasına başlayan İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, 'Kur'an-ı Kerim'de aile konusu kadar çok bahsedilen başka bir konu yoktur. Bu aile mefhumuna böylesine büyük bir önem atfetmesinin hikmeti ya da hikmetleri neler olabilir. Biliyoruz ki mucizeler peygamberlere verilen ve onları Allah'ın desteklediğinin ifadesi olan hususlardır. Kur'an-ı Kerim'in kendisine en büyük mucize olarak verildiği sevgili peygamberimiz ahiret yurduna göçtüğünde Kur'an-ı Kerim onunla birlikte aramızdan ayrılmadı. Kur'an-ı Kerim'in en önemli farkı geride bizle hala aramızda yaşıyor olmasıdır. 14 asır önce bir kitabı kerim içinde anne babaya öf bile denilmemesini insana telkin eden ayetler getirmiştir. Rum suresinin ayetleri ve orada ifade edildiği üzere evlilik müessesesinde mutlaka olması gereken hususa dikkat çekilmiştir. Kur'an-ı Kerim bize her konuda ışık tutuyor. Hakkın hukukun üstünlüğünü ailede de muhafaza etmek ve gerçekleştirmek hususunda nice ayetler vardır' ifadelerini kullandı.

Açılış programının ardından farklı üniversitelerinden alanında uzman akademisyenler, Kur'an-ı Kerim ışığında aile, evlilik, ebeveynlik, huzur ve toplumsal değerler üzerine sunumlar yaptı. Üç oturumda gerçekleşen sempozyumda 'Kur'an'da Aile İçi Nezaket Kuralları', 'Sabır, Merhamet ve Fedakârlık Boyutuyla Kur'an'da Anne', 'Kur'an'a Göre Babalık Anlayışı', 'Kur'an'da Aile ve Din Eğitimi' gibi başlıklar ele alındı.