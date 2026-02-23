Ordu Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında kurduğu ücretsiz iftar sofralarıyla vatandaşları her gün aynı bereketli sofrada buluşturuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Durugöl Yerleşkesi'nde bulunan alanda kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaşa her gün iftar ikramı yapılıyor.

KÜLTÜR ÇADIRINDA İFTAR YEMEĞİ

Ramazan ayında dezavantajlı vatandaşları da unutmayan Büyükşehir Belediyesi onlar için Melet'te bulunan Kültür çadırında iftarlık ikramında bulunuyor.

DOĞANKÖY'DE GÜNLÜK 500 KİŞİLİK İFTARLIK

Ayrıca Perşembe ilçesi Doğanköy sapağında stant kuran Ordu Büyükşehir Belediyesi uzun yol şoförlerine veya yolda olup evine yetişemeyen vatandaşlara her gün 500 kişilik yemek ikramı yapıyor.

İftar saatinde trafikte olan sürücüler Büyükşehri Belediyesinin ikramı ile oruçlarını açıyor.

HER GÜN AŞEVİ'NDEN 1000 KİŞİNİN KAPISINA YEMEK GİDİYOR

Bütün bunların yanı sıra ihtiyaç sahibi 1000 vatandaşa aşeviden her gün 1000 kişinin kapısına sıcak yemek götürülüyor.