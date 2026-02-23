Artvin Valisi Turan Ergün, '37. Vergi Haftası' dolayısıyla vergi dairesi çalışanlarını makamında kabul etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Vergi Haftası kapsamında Ağrı'da gerçekleştirilen ziyarette Defterdar Mustafa Aydın, hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında Vali Ergün'e bilgi sundu. Defterdar ve beraberindeki heyetten çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Ergün, vergi vermenin kutsal bir görev olduğunu belirterek, konukları ile tüm kurum çalışanlarının haftalarını kutladı ve başarı dileklerinde bulundu.