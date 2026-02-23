Maltepe Belediyesi, Feyzullah Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 200 metrekarelik atıl alanı dönüştürerek pati park yaptı. Parkın hemen yanına kediler için de kedi evi konuldu.

İSTANBUL (İGFA)- Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, can dostlarını unutmadı. Feyzullah Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan bir alan planlı, işlevsel ve sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirilerek 'pati park'a dönüştürüldü. 6 farklı model oyun ve aktivite birimi bulunduğu parktaki ekipmanlar, belediyenin kendi atölyelerinde, ustaların emeğiyle tasarlanıp üretildi. Böylece hem yerli üretim desteklenmiş hem de güvenlik ile kalite standartları doğrudan kontrol altına alınmış oldu. Parkın hemen yanına kediler için de kedi evi ve suluklar konuldu. Böylece park, tüm sokak hayvanlarına hizmet edecek duruma getirildi.

KÖPEKLERİYLE AKIN ETTİLER

Maltepe'de hayata geçirilen bu proje, hayvanseverler tarafından büyük ilgi gördü ve vatandaşlar köpekleriyle parka akın etti. Sahipler ve can dostları burada keyifli vakit geçirirken, memnuniyetlerini dile getirdi. Birçok kişi, ilçede böyle bir alanın açılmasının uzun zamandır beklendiğini ifade etti.

Maltepe Belediyesi yetkilileri yaptığı açıklamada kentteki her metrekarenin değer üreten projelerle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 'Bizim şehircilik anlayışımız; yalnızca altyapı üretmek değil, her yaştan ve her canlıdan kent sakinine dokunan mekânlar oluşturmak. Doğru planlanan her metrekare, şehrin yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlar. Biz de bu anlayışla Maltepe'nin her noktasında değer üreten projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, ustalarımıza, mahalle sakinlerimize ve hayvanseverlerimize teşekkür ediyoruz. Pati Park'ımız Maltepe'mize hayırlı olsun.'

Açıklamada belediyenin benzer projelerle ilçenin dört bir yanında canlı dostlarına yönelik yaşam alanlarını artırmayı hedeflediği de belirtild