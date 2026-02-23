Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini şehrin merkezine taşıdı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bu yılda Ramazan'dan birkaç gün önce yaptığı hazırlıkla Çark Caddesi'nde daha öncekilerden farklı olarak özel tasarım ledlerle süsleyerek 11 ayın sultanına hazırladı.

Yapılan çalışma vatandaşların çok ilgisini çekti ve ilk günden itibaren bir fotoğraf çekimi akımı başladı.

ÇARK CADDESİ YILDIZ GİBİ

Vatandaşların buluşma noktası olan Çark Caddesi, özel tasarım ışıklandırmalarla süslenerek adeta bir tabloya dönüştürüldü. Caddede daha önce uygulanan konseptlerden farklı olarak bitişik, büyük ve ışık oranı yüksek ledler asıldı ve ortaya harika bir görüntü çıktı.

Görsel bir şölene sahne olan cadde, Ramazan ayının huzur ve heyecanını yansıtan bir atmosfere kavuştu. Caddedeki görüntü daha ilk günden itibaren vatandaşların ilgisini çekti ve yüzlerce kişi fotoğraf çekimi akımı başlattı.

Akşam saatlerinde cadde boyunca yürüyüş yapanlar görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydederek fotoğraf çekti.

VATANDAŞLAR BEĞENİYLE KARŞILADI

Şehrin en işlek noktalarından biri olan Çark Caddesi'nin oldukça estetik bir görünüme dönüşmesi vatandaşların beğenisini kazandı.