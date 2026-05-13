ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer alabilmesi ve günlük hayatlarını daha rahat sürdürebilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarla takdir topluyor.

'Engelsiz şehir' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan sosyal desteklere, erişilebilir yaşam alanlarından özel hizmetlere kadar birçok alanda engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

ULAŞIMDA KESİNTİSİZ HİZMET

Hizmetler kapsamında engelli vatandaşların şehir içi ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanması sağlanırken toplu taşıma kullanamayan bireyler için hayata geçirilen Engelsiz Taksi hizmeti ile evden alınan vatandaşların gideceği yere ulaşımı sağlanıyor. Randevu sistemiyle çalışan bu hizmetten vatandaşlar ücretsiz yararlanıyor.

Yine yollara yapılan sarı takip çizgileri sayesinde görme engelli bireyler bağımsız şekilde hareket edebiliyor. Bu yollar yön bulma ve güvenlik açısından vatandaşlara büyük avantaj sağlıyor.

TEKERLEKLİ SANDALYE DESTEĞİ

Vatandaşların ihtiyaçlarına göre akülü veya manuel tekerlekli sandalye temin ediliyor. Bu sayede evden çıkamayan birçok engelli birey yeniden sosyal yaşama katılabiliyor. Akülü sandalyesi olan vatandaşların batarya ihtiyaçları da karşılanıyor.

MEDİKAL CİHAZ VE ÜRÜNLER ÜCRETSİZ OLARAK TEMİN EDİLİYOR

Engelli bireylere medikal yardımlar da ön planda tutularak vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Bu kapsamda hasta yatağı, hasta bezi, havalı yatak, lens, işitme cihazı, banyo sandalyesi, yürüteç gibi birçok medikal cihaz ve ürün ücretsiz olarak vatandaşlara teslim ediliyor.

Yine ihtiyaç doğrultusunda sağlık amaçlı engelli bireylere ekonomik destek de sağlanıyor.

SOSYAL MARKETLE İHTİYAÇLARI GİDERİLİYOR

Engelli bireyler temizlik ürünlerinden gıdaya, giyimden kırtasiyeye her türlü temel ihtiyaçlarını Sosyal Market aracılığıyla kolaylıkla giderebiliyor.

AŞEVİNDEN SICAK YEMEK DESTEĞİ

Evinde yemek yapma imkânı olmayan vatandaşlara günlük sıcak yemek ulaştırılıyor. Bu hizmet özellikle yalnız yaşayan veya bakıma muhtaç engelli vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

PSİKOLOJİK DESTEK DANIŞMANLIĞI

Engelli bireyler ve aileleri için uzman psikologlar eşliğinde danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunuluyor. Böylece hem bireylerin ruh sağlığı korunuyor hem de sosyal desteği artıyor.

ENGELSİZ YAŞAM ALANLARI

Ordu genelinde oluşturulan özel park ve oyun alanları, engelli bireylerin güvenli şekilde vakit geçirebilmesine olanak tanıyor. Plajlarda da rampalarla engelsiz erişim sağlanıyor. Yine ilçe belediyelerine engelsiz oyun grupları verilerek engelsiz park desteği sağlanıyor.

ORMEK İLE SOSYALLEŞME İMKANI

Ordu Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) bünyesinde açılan kurslara engelli bireyler ücretsiz olarak katılabiliyor. Kurslar kişisel gelişim, sosyalleşme ve mesleki beceri kazandırmayı amaçlıyor.

SPOR VE SPORCUYA TAM DESTEK

Engelli sporculara destek olmak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir tekerlekli sandalye basketbol takımı kuran Büyükşehir Belediyesi, görme engelliler futbol takımına da düzenli araç desteği sağlıyor. Yine yüzme ve güreş takımında bulunan sporculara da destek olunuyor.

59 VATANDAŞA İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Engelli bireylerin çalışma hayatına da katkı sağlanıyor, bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 59 engelli vatandaş istihdam ediliyor.

Hayata geçirilen uygulamalar sayesinde engelli bireylerin şehir yaşamına daha kolay uyum sağlaması hedeflenirken, yapılan çalışmalar vatandaşlardan da olumlu geri dönüş alıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran projeleriyle örnek olmaya devam edecek.