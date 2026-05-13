İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde çevre duyarlılığını artırmak amacıyla düzenli olarak farkındalık etkinlikleri düzenleyen yerel belediye, 'Sıfır Atık Mavi Projesi' kapsamında Gürpınar Sahili'nde kıyı temizliği gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışını yaygınlaştırmak, çevre bilincini artırmak ve denizel ekosistemlerin korunmasına katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Mavi Projesi' kapsamında Gürpınar Sahili'nde kıyı çevre temizliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan öğrenciler, kıyı hattı ve kıyı gerisinde temizlik çalışmaları yaparak çevrenin korunmasına katkı sundu.

Sahada aktif olarak temizlik çalışmalarına katılan öğrencilere ilk olarak hijyen kuralları, çevre temizliği ve çevre bilinci konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Bu sayede öğrencilerin çevre duyarlılığının geliştirilmesi, sıfır atık yaklaşımının uygulamalı olarak pekiştirilmesi ve toplumda çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.Hem eğitici hem de keyifli anlara sahne olan etkinlikte öğrenciler, doğayı korumanın önemini sahada deneyimleme fırsatı buldu.