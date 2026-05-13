Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Anadolu Türküleri' konserinde, TRT sanatçısı Özlem Üngör Kara ile Uğur Önür ve '2 Saz 1 Ses' ekibi sahne aldı. Osmangazi Gösteri Merkezi'ni dolduran müzikseverler, Anadolu'nun farklı yörelerinden seslendirilen türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Osmangazi Kent Konseyi ve Prusa Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlenen 'Anadolu Türküleri' konseri, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte TRT Ankara Radrosu Halk Müziği Sanatçısı Özlem Üngör Kara ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Uğur Önür, '2 Saz 1 Ses' ekibiyle birlikte sergiledikleri performansla kulakların pasını sildi. Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendiren sanatçılar, performanslarıyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan programda, köklü kültürel mirası yansıtan türküler salonu dolduran müzikseverlere duygu dolu anlar yaşattı.

Bursa'da çok mutlu ve güzel bir konser gerçekleştirdiklerini belirten TRT Ankara Radrosu Halk Müziği Sanatçısı Özlem Üngör Kara 'Halkın ilgisi çok güzeldi. Bursa'nın fethinin 700. Yılı kutlu olsun. Çok keyifli bir konserdi, nice yüz yıllar diliyorum Bursa'ya, Bursa halkına da sevgi ve selamlarımı, Osmangazi Belediyesi'ne de desteklerinden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum.' diye konuştu. Türk Halk Müziği Sanatçısı Uğur Önür de, kendilerini yalnız bırakmayan Bursa halkına teşekkür ederek 'Burada bizleri ağırlayan Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli sanatçılarla birlikte Anadolu'nun farklı yörelerinden güzel türküleri seslendirmeye çalıştık. Umarım Bursalıların gönlüne göre olmuştur.' ifadelerini kullandı.

'ANADOLU'NUN TÜM TÜRKÜLERİNE DEĞİNDİK'

'2 Saz 1 Ses' ekibinden Keman Sanatçısı Ozan Sari ise 'Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin en büyük belediyelerinden biri. Her zaman olduğu gibi sanata ve sanatçıya, halkına hizmette sınır tanımıyor. Prusa Sanat işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu konserde halkın yoğun ilgisini gördük. Bizim planladığımızdan biraz daha uzun sürdü hatta konser isteklerden dolayı. Bursa'nın fethinin 700. Yılı kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu konser için Osmangazi Belediyesi'ne, Prusa Sanat ailesine çok teşekkür ediyorum.' değerlendirmesinde bulundu. Ekibin diğer ismi Bağlama Sanatçısı Mahmut Cemal Sari de, 'İki Saz Bir Ses olarak verdiğimiz konserlerin bir yenisini daha buluştuk. Birlikte Karadeniz'in, Bursa'nın, Anadolu'nun tüm türkülerine değindik. Bursa'nın fethinin 700. Yılı kapsamında gerçekleşen bu konseri, Bursa halkına armağan etmek istiyoruz.' açıklamalarını yaptı.

Zaman zaman türkülere eşlik eden vatandaşlar, müzik dolu gecede keyifli anlar geçirdi.