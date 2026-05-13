Bilecik'te ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi, ilin dört bir yanında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, toplam bin 899 kilometrelik yol ağında yoğun mesai harcıyor.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kış mevsiminin sona ermesiyle birlikte yaz sezonu çalışmalarını hızlandıran İl Özel İdaresi ekipleri, yağışlar ve seller nedeniyle zarar gören yolları kısa sürede onarırken, bir yandan da yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Sıcak asfalt üretimi ve serim çalışmalarına da başlayan ekipler, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için sahada gece gündüz görev yapıyor.

Sadece yaz aylarında değil, kış şartlarında da büyük bir özveriyle çalışan ekipler, karla mücadele kapsamında köy yollarını sürekli açık tutarak ulaşımın aksamamasını sağlıyor. Özellikle geçtiğimiz haftalarda etkili olan yoğun yağış ve taşkınlarda sahaya inen ekipler, iş makineleriyle birlikte hızlı müdahalelerde bulunarak vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçti.

2025 yılı içerisinde 78 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını başarıyla tamamlayan İl Özel İdaresi, bu yılın asfalt sezonuna ise Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü'nden başladı. Bunun yanı sıra yıl içerisinde; 42,5 kilometre stabilize yol çalışması, 70 kilometre yama çalışması, 138 kilometre reglaj çalışması ile 38 kilometrelik çizgi, boya ve trafik levhalandırma çalışması hayata geçirildi.

Toplam bütçesi 193 milyon TL olan Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, güçlü araç filosu ve personeliyle kırsalda ulaşım standardını yükseltmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının çalışma programlarını olumsuz etkilemesine rağmen 78 kilometrelik sıcak asfalt hedefinin başarıyla tamamlandığını belirterek, 2026 yılında da İl Genel Meclisi'nin belirlediği program doğrultusunda yol yatırımlarının artarak devam edeceğini ifade etti.