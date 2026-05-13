İZMİR (İGFA) - Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi projesi kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesinde düzenlenen Bilim Kafe Sohbetlerinin 7'nci buluşması, Rektörlük Yerleşkesi Eylül Bilim Kafede gerçekleştirildi.

Etkinlikte, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Aydın, Türklerin En Eski Yazılı Belgeleri' başlıklı söyleşisinde; Türk kültür tarihinin önemli yazılı kaynaklarını, eski Türk yazıtlarının tarihsel arka planını ve Türk dilinin gelişim sürecini bilimsel veriler ışığında değerlendirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü Eylül Bilim Kafe'de gerçekleştirilen etkinliğe; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Genel Sekreter, akademisyenler, akademik ve idari birim temsilcileri ile İzmirli vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşması, Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yapıldı.

'BİLİMİ TOPLUMLA BULUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Açılış konuşmasında YÖK Bilim İletişimi projesi kapsamında gerçekleştirilen Bilim Kafe Sohbetleri'nin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversitelerin yalnızca bilimsel üretim merkezleri değil, aynı zamanda bilgiyi toplumla buluşturan yapılar olduğunu ifade etti. Bilimin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirten Yılmaz, bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliklerin önemli bir işlev üstlendiğini kaydetti.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen programda, Türk dilinin tarihsel serüveni ve yazılı kültür mirası üzerine kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Prof. Dr. Erhan Aydın'ın sunumu katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, program sonunda hocaya katkılarından dolayı teşekkür edildi.