İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 15-16 Mayıs'ta New York'ta 43. Türk Günü Yürüyüşü ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. Programda bayrak töreni, Mehter Takımı, Anadolu Ateşi gösterisi ve konser yer alacak.

ANKARA (İGFA) -İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, 15- 16 Mayıs'ta ABD'nin New York kentinde Türk Günü Yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1981 yılında ABD'de, Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine duyulan tepkiyle ilk kez gerçekleştirilen ve o günden bu yana geleneksel olarak sürdürülen Türk Günü Yürüyüşü'nün bu yıl 43'üncüsü düzenlenecek. Türk-Amerikan toplumunun birlik ve dayanışmasını güçlendirmesinin yanı sıra ekonomik ve kültürel bağlarını pekiştirmeyi amaçlayan Türk Günü Yürüyüşü kapsamındaki etkinlikler, 15 Mayıs 2026'da Wall Street Bowling Green Park'ta düzenlenecek bayrak çekme töreniyle başlayacak.

Türk Günü Yürüyüşü kapsamında 16 Mayıs Cumartesi günü Millî Savunma Bakanlığına bağlı Mehter Takımı tarafından Türk marşlarının icra edilmesi, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu tarafından ise Türk kültürünün zenginliğini ve dinamizmini yansıtan bir gösteri gerçekleştirilmesi planlanırken, söz konusu performanslarla katılımcılara Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan güçlü bir deneyim sunulması hedefleniyor.

Program kapsamına ayrıca Madison Square Park'ta Türk müziğinin önde gelen sanatçılarından birinin sahne alacağı bir konser düzenlenmesi öngörülüyor.