Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı Olağan Toplantısı', deniz bilimleri, hidrografi ve oşinografi alanında faaliyet yürüten kurum ve üniversitelerin temsilcilerini İzmir'de bir araya getirdi.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı Olağan Toplantısı', DESEM Bordo Salonu'nda başladı. İki gün sürecek toplantıda; deniz araştırmaları, hidrografik çalışmalar, deniz kirliliği ölçümleri, ulusal deniz araştırma programları ve uluslararası iş birlikleri başta olmak üzere çok sayıda başlık ele alınıyor.

Toplantının açılış konuşmaları; Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Harun Özdaş, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanı Müh. Tuğamiral Prof. Dr. Fatih Erden ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından gerçekleştirildi.

DENİZ BİLİMLERİNDE ORTAK VİZYON VURGUSU

Programda konuşan DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Harun Özdaş, deniz bilimlerinin yalnızca akademik değil; çevresel, ekonomik ve stratejik açıdan da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, kurumlar arası eş güdümün geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanı Müh. Tuğamiral Prof. Dr. Fatih Erden ise konuşmasında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu'nun selamlarını katılımcılara iletti.

Denizcilik ve deniz güvenliği anlayışının hızla değiştiğine dikkat çeken Erden; gerçek zamanlı deniz verisi, operasyonel oşinografi, deniz tabanı farkındalığı ve sayısal denizcilik altyapılarının öneminin giderek arttığını ifade etti.

Hidrografik ve oşinografik verilerin yalnızca bilimsel değil; çevresel yönetim, seyir emniyeti, enerji güvenliği ve deniz güvenliği açısından da stratejik değer taşıdığını vurgulayan Erden, kamu kurumları ile üniversiteler arasında sürdürülen iş birliklerinin Türkiye'nin denizcilik kapasitesinin geliştirilmesinde kritik rol oynadığını belirtti.

REKTÖR YILMAZ: 'ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz konuşmasında, üniversitenin deniz bilimleri alanındaki akademik birikimine ve uluslararasılaşma vizyonuna değindi. Geçtiğimiz günlerde Polonya'da gerçekleştirilen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile birlikte çeşitli üniversitelerde temaslarda bulunduklarını belirtti.

Bu kapsamda Polonya'daki Gdynia Maritime University, University of Gdańsk ve University of Bialystok ile iş birliği anlaşmaları imzalandığını ifade eden Rektör Yılmaz, söz konusu anlaşmalardan birinin denizcilik ve deniz bilimleri alanlarını kapsadığını kaydetti. DEÜ'nün denizcilik ve deniz bilimleri alanındaki güçlü akademik altyapısına dikkat çeken Rektör Yılmaz, üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü bilimsel çalışmalarla bu alandaki katkılarını artırmayı sürdüreceğini ifade etti.

İki gün sürecek toplantı kapsamında; Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu faaliyetleri, çevre denizlerinde yürütülen kirlilik ölçümleri, Ulusal Deniz Araştırma Programı'na ilişkin değerlendirmeler, hidrografik ve oşinografik veri yönetimi ile uluslararası deniz bilimleri konferanslarına yönelik hazırlık süreçleri ele alınacak. Toplantının sonunda kurul kararlarının değerlendirilmesi ve gelecek dönem yol haritasının belirlenmesi planlanıyor.