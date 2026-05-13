Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin İstanbul'daki forumunda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, şehirlerin geleceğinde bilim, dayanışma ve insan odaklı yönetimin belirleyici olacağını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen 45. Olağan Meclis Toplantısı ve Sağlıklı Kentler Forumu, İstanbul'da Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

153 belediyeyi bir araya getiren organizasyona, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve çok sayıda yerel yönetici katıldı. Birliğin dönem başkanlığını yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de forumda yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Başlan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, şehir yönetiminde 'adil, yeşil ve yaratıcı' vizyonun önemine dikkat çekti. Aslan, belediye hizmetlerinin bilimsel temellere dayandırılması amacıyla kurulan bilim kurullarıyla birlikte sağlık, sosyal hizmetler, çevre ve ulaşım alanlarında yürütülen çalışmalara değindi. Kent lokantaları, öğrenci yurtları, çocuk merkezleri ve sosyal destek projeleriyle şehirde 'adil kent' anlayışının güçlendirildiğini ifade etti.

Şehirleşme, iklim krizi, su ve enerji kaynakları gibi küresel sorunların kentlerin geleceğini doğrudan etkilediğini vurgulayan Başkan Vekili Aslan, dayanışma ve ortak aklın önemine dikkat çekti. Forum kapsamında ayrıca 'Gıda Düğümü', 'Su Düğümü', 'Enerji Düğümü' ve 'Koridorlarla Geçiş' başlıklı oturumlarla çalışmaların sürdüğü belirtildi.