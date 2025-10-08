Ordu Büyükşehir Belediyesi Gölevi Mahallesi'nde bulunan okul yolu güzergahını asfalt ile buluşturdu.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahallelerin yanı sıra vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen okul, ibadethane, kamu kurum ve kuruluşlarına giden yolları da asfalt konforuna kavuşturuyor.

Bu kapsamda Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi'nde çalışan ekipler Ünye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Uygulama Oteline ulaşım sağlayan yolda asfalt çalışması gerçekleştirdi, çalışmalar kısa sürede tamamlandı.

Tamamlanan güzergah ile birlikte hem öğrencilerin hem de bölge halkının uzun süredir beklediği ulaşım konforu sağlandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Ordu Büyükşehir Belediyesi hem kırsal hem de imarlı alanlarda çalışmalarına devam ederek, ulaşım konforunu en üst seviyeye taşıyacak.