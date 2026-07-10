Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde 1995 yılında yaşanan ve 8 bin 372 Bosnalı Müslümanın katledildiği soykırımın 31. yılı Bornova'da düzenlenen anlamlı törenle anıldı. Çamdibi Atatürk Parkı'ndaki Srebrenica Soykırım Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, hayatını kaybedenler saygıyla anıldı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni, Çamdibi Atatürk Parkı içerisinde bulunan Srebrenica Soykırım Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Saygı duruşuyla başlayan programda İstiklal Marşı ile Bosna Hersek Ulusal Marşı okundu. Törene Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Fatih Demir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Srebrenica'nın yalnızca Bosna Hersek'in değil, tüm insanlığın ortak vicdan yarası olduğunu söyledi. Katılımın her yıl artmasının önemine değinen Eşki, Çamdibi'ndeki Srebrenica Soykırım Anıtı'nın planlanan haliyle henüz tamamlanmadığını belirterek, 'Önümüzdeki yıl 11 Temmuz'da burada, tamamlanmış anıtımızın önünde çok daha geniş katılımlı, meşaleli ve sessiz bir yürüyüşle anma programı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu anıt, sadece geçmişi değil, insanlığın ortak hafızasını da yaşatacak.' dedi.

Tarih boyunca Balkanlar'da yaşanan acıların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Eşki, 'Bosna'da, Kosova'da, Bulgaristan'da yaşanan acıları bizzat yaşamış ve bugün Bornova'da hayatını sürdüren hemşehrilerimiz var. Amacımız çocuklarımıza kin değil, tarih bilinci kazandırmaktır. Çünkü Srebrenica'da hala kimliği yeni belirlenen insanlar toprağa veriliyor. Böyle bir acıyı unutma lüksümüz yok.' ifadelerini kullandı.

'UNUTULAN SOYKIRIM TEKRARLANIR'

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer de konuşmasında, Srebrenica'nın tüm dünyanın gözleri önünde yaşanmış büyük bir insanlık suçu olduğunu belirtti.

Amaçlarının düşmanlığı değil, hafızayı diri tutmak olduğunu vurgulayan Taşer, 'Sadece Bosna'da değil, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insanlık suçlarına karşı ortak vicdan oluşturmak zorundayız. Gelecek nesillerin yaşananları bilmesi ve benzer acıların bir daha yaşanmaması için bu anmalar büyük önem taşıyor. Unutulan soykırım tekrarlanır.' dedi.

İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Fatih Demir ise Srebrenica Soykırımı'nın Avrupa'nın ortasında işlenmiş en büyük insanlık suçlarından biri olduğunu belirterek, 'Sekiz binden fazla Boşnak, yalnızca kimliği ve inancı nedeniyle katledildi. Toplu mezarlar hâlâ bulunmaya devam ediyor. Srebrenica'yı unutmamak, sadece hayatını kaybedenlere değil, insanlığın geleceğine karşı da sorumluluğumuzdur.' diye konuştu.

Bornova Belediyesi'nin anma programına verdiği destek dolayısıyla Başkan Ömer Eşki'ye teşekkür eden Demir, Bosna ve Sancak ile olan kültürel bağları yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Srebrenica Soykırım Anıtı'nın önüne kırmızı karanfiller bırakarak katliamda yaşamını yitirenleri andı. Program kapsamında ayrıca, Srebrenica'da yaşanan insanlık dramını belgeleyen 'Ölüm Yolunda Barış İçin Yürüyenler' adlı fotoğraf sergisi de ziyaret edildi. Sergi, yaşanan acıları bir kez daha gözler önüne sererken, barışın, adaletin ve insanlık hafızasının korunmasının önemini güçlü bir şekilde hatırlattı.