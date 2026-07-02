Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Bülbül Deresi üzerinde bulunan, yoğun yağışlarla ile birlikte taşkına sebebiyet veren köprüde yıkım çalışması başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında mevcut köprü yerine daha modern ve güvenli bir köprü inşa edilecek.

Ordu (İGFA) - Mevcut köprünün orta ayaklı yapısı nedeniyle özellikle yoğun yağışların ardından meydana gelen sel olaylarında dereyle birlikte sürüklenen ağaç, dal, çakıl ve benzeri malzemeler köprünün ayaklarına takılarak suyun akışını engelliyordu.

Bu durum ise su seviyesinin yükselmesine ve çevrede taşkın riskinin oluşmasına neden oluyordu.

Bu kapsamda harekete geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi taşkın riskini azaltmak ve dere geçişini daha güvenli hale getirmek amacıyla mevcut köprüde yıkım çalışması gerçekleştiriyor.

Yürütülen yıkım çalışmasıyla birlikte yerine inşa edilecek yeni köprü ile suyun akışı kesintisiz sağlanarak, sel sularının taşıdığı malzemelerin köprüde birikmesinin önüne geçilmiş olunacak.

BÜLBÜL DERESİ'DE TEMİZLENİYOR

Öte yandan köprü yıkım çalışmaları devam ederken bir yandan da Bülbül Deresi içerisinde sel sularının getirdiği dal, çakıl ve benzeri malzemelerin temizleme çalışmaları yapılıyor.