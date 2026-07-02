İzmit Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi'ni ziyaret ederek gaziler ile bir araya geldi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, şehit yakınları ve gazilere yönelik ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi ziyaret edildi. Ziyarete İzmit Belediyesi Meslek Odaları ve Sendikalar Masası Başkanı Cem Serhat Dayanç ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birim Sorumlusu Merve Gökduman katıldı. Gerçekleştirilen ziyarette Dernek Başkanı Mehmet Hanifi Arslan ile Kıbrıs Gazileri Adem Eliibeş, Ali Kocabaş, İsmail Dönmez, Adem Yıldırım, Mehmet Söğütlü ve Münir Dörtyıldız ile bir araya gelindi.

Gazilere minnet ve şükran duyguları ifade edilirken, samimi sohbetler gerçekleştirildi. Buluşmada İzmit Belediyesinin şehit yakınları ve gazilere yönelik yürüttüğü çalışmalar, birimin faaliyetleri ile sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen iş birlikleri hakkında bilgi verildi.

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarının iletildiği ziyarette, gazilere Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye edildi.