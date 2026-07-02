Bursa Nilüfer Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı, Kayapa ve Kuruçeşme mahalleleri arasında kurulması planlanan katı atık tesisine yönelik protestolara sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Belediye Başkanı Şadi Özdemir, muhtarlar ve Nilüfer Kent Konseyi gönüllüleri kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Nilüfer Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında, ilçede yapılması planlanan katı atık tesisi projesine karşı ortak ses yükseldi. Toplantının yapıldığı Nilüfer Barış Meclisi'ne 'Nilüfer'e Çöplük İstemiyoruz!' pankartı asılırken, Nilüfer'in muhtarları da 'Geleceğimizi Çöpe Atmayacağız' pankartıyla karara tepki gösterdi.

Nilüfer Kent Konseyi gönüllülerinin de pankartlarla katıldığı eyleme, Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri de ellerindeki dövizlerle destek verdi.

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'in üretimi, kültürü ve sosyal yapısıyla sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin en önemli ilçelerinden biri olduğunu vurguladı.

İlçenin doğasını ve temizliğini koruma konusunda tüm siyasi partilerin ve meclis üyelerinin ortak bir sorumluluk taşıdığını belirten Başkan Şadi Özdemir, bilim insanlarının da bu bölgede bir katı atık tesisi kurulmasının uygun olmayacağı yönünde görüş bildirdiğini hatırlattı.

Olası bir kirliliğin sadece tesisin kurulacağı yakın çevreyi değil, tüm Nilüfer'i ve Bursa'yı etkileyeceğine dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Bu tesisin kurulacağı alana baktığımızda, ortaya çıkacak kirlilik sadece Kayapa ya da Kuruçeşme'nin meselesi değildir; su yatakları başta olmak üzere tüm büyük mahallelerimizi, yani bütün Nilüfer'i doğrudan ilgilendirmektedir. Teorik olarak tesislerin sorunsuz işleyeceği söylenebilir ancak geçmiş tecrübelerimiz bizleri hassas olmaya zorluyor. Zamanında benzer vaatlerle kurulan santrallerin bölgemize, doğamıza verdiği zararları ve insan sağlığını nasıl tehdit ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle Bursa Büyükşehir Belediyemizin ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin bu kararı bir kez daha gözden geçirmesini, konuyu yeniden değerlendirmesini meclisimizin ortak talebi olarak iletiyoruz.'

Toplantıda bölge halkını temsilen söz alan Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şanal, Kuruçeşme Mahalle Muhtarı Ergin Özdemir, Kayapa Mahalle Muhtarı Ali İhsan Dengiz ve 30 Ağustos Zafer Mahalle Muhtarı Halil Özçoban da söz alarak projenin yaratacağı çevre sorunlarına değindi.

Muhtarlar, tarım alanlarının ve su kaynaklarının korunması adına tesisin yapımından vazgeçilmesi yönündeki taleplerini dile getirdi.