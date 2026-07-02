Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Ortahisar ilçesine bağlı Kireçhane ve Beştaş mahallelerinde içme suyu hattı yapımı başlattı.

TRABZON (İGFA) - Şehir genelinde altyapı yatırımlarını aralıksız sürdüren Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, artan nüfus ve gelişen yerleşim alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla içme suyu altyapısını da daha güçlü ve sürdürülebilir hale getiriyor.

Ortahisar ilçesine bağlı Beştaş ve Kireçhane mahallelerinde yürütülen toplam 5 bin 200 metre uzunluğundaki yeni içme suyu şebeke hattı yapımı devam ediyor.

KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYU

Yeni şebeke hattı ile bölgedeki içme suyu sistemi modern altyapıya kavuşturulacak. Bu hat sayesinde suyun daha sağlıklı ve kesintisiz şekilde abonelere ulaştırılması hedeflenirken, özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su yetersizliğinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar, planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak sistem devreye alınacak.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Altyapıya yapılan yatırım, aslında şehrimizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalışmalar yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecekte oluşacak talepleri de karşılayacak şekilde planlanıyor.

Güçlü altyapı, güçlü şehir demektir. Bu anlayışla Trabzon'un her ilçesinde yaşam kalitesini artıracak yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz' dedi.