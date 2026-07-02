Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ bünyesinde görev yapan otobüs kaptanı Mehmet Aygün, toplu taşıma aracında unutulan ve içerisinde ziynet eşyaları bulunan çantayı örnek bir duyarlılık göstererek sahibine ulaştırdı.

MALATYA (İGFA) - Seferini tamamladıktan sonra araçta unutulan siyah çantayı fark eden Aygün, hiç vakit kaybetmeden durumu hareket amirliğine bildirdi. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda çantanın sahibi kısa sürede tespit edildi. İçerisindeki ziynet eşyalarıyla birlikte eksiksiz olarak teslim edilen çanta, sahibine ulaştırılırken MOTAŞ personelinin sergilediği dürüst ve sorumluluk sahibi davranış vatandaşların takdirini topladı.

Yaşanan olayı anlatan MOTAŞ otobüs kaptanı Mehmet Aygün, 'Saat 14.06'da seferime başladım. Güzergâh turumu tamamladıktan sonra otobüste siyah bir çanta olduğunu fark ettim. Hemen fotoğrafını çekerek hareket amirliğimize bilgi verdim. Kısa süre sonra amirlik tarafından çantanın içerisinde ziynet eşyaları bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ben çantayı hiç açmadım, içinde ne olduğunu bilmiyordum. Daha sonra çantayı alarak hareket amirliğine teslim ettim ve sahibine ulaştırılmasını sağladık.' dedi.

Çantasını otobüste unutan Sultan K. ise yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

'Toplu taşıma aracıyla seyahat ettikten sonra çantamı unuttuğumu fark ettim. Karakola başvurdum. Kısa süre sonra MOTAŞ yetkilileri beni arayarak çantamın bulunduğunu söyledi. Çantam, içindeki tüm ziynet eşyalarıyla birlikte eksiksiz şekilde bana teslim edildi. Gösterdikleri hassasiyet ve dürüstlük için MOTAŞ personeline gönülden teşekkür ediyorum. Başkası olsaydı belki aynı şekilde davranmayabilirdi. Demek ki böyle iyi insanlar hâlâ varmış. Allah hepsinden razı olsun.'