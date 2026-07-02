Bursa Tokatlı Sanayici, İş İnsanları ve Bürokratlar Derneği (Bursa TOSİAD), düzenlediği ilk basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Dernek Başkanı Salih Uçak, sanayi, ticaret, eğitim ve kültürel alanlarda iki şehir arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Burcum Tansu SARI - BursaAjansı / BURSA (İGFA) - Bursa Tokatlı Sanayici, İş İnsanları ve Bürokratlar Derneği (Bursa TOSİAD), düzenlediği ilk basın toplantısıyla kuruluşunu ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıda konuşan Bursa TOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Salih Uçak, derneğin yalnızca bir hemşehri derneği olmanın ötesinde, Tokat ile Bursa arasında sanayi, ticaret, bürokrasi ve kültürel alanlarda kalıcı iş birlikleri oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Tokat ile Bursa arasındaki bağların yüzyıllar öncesine dayandığını ifade eden Uçak, Oğuzların Kızık boyunun Tokat'tan Bursa'ya uzanan tarihine dikkat çekti.

Cumalıkızık, Fidyekızık ve Derekızık gibi tarihi yerleşimlerin bu kardeşliğin en önemli simgeleri olduğunu dile getiren Uçak, Çanakkale Savaşı'nda cepheye uğurlanan 'Onbeşliler' ve 'Kınalı Kuzular'ın mirasına sahip çıktıklarını belirterek, aynı ruhla üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

EĞİTİMDEN İSTİHDAMA GENİŞ HEDEFLER

Derneğin gelecek dönem projelerini de paylaşan Başkan Uçak, Bursa'da Tokat'ın misafirperverliğini ve konak kültürünü yansıtacak modern bir sosyal merkez kazandırmayı hedeflediklerini açıkladı. Bursa'da eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi Tokatlı öğrencilere burs desteği verileceğini belirten Uçak, iş dünyasının en önemli sorunlarından biri olan nitelikli personel ihtiyacına yönelik üyelere profesyonel rehberlik hizmeti sunacaklarını ifade etti.

Dernek bünyesinde konferans, panel, seminer ve çeşitli kültürel etkinliklerin de düzenleneceğini kaydeden Başkan Uçak, Bursa ile Tokat arasındaki ekonomik ve sosyal bağları daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Basın toplantısı, gazetecilerin sorularının yanıtlanmasının ardından dernek üyelerinin katıldığı toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.